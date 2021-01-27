黃捷罷免案門檻出爐　高市選委會：同意票需7萬2892票

▲黃捷。（資料照／翻攝自黃捷 高雄市議員臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

無黨籍高雄市議員黃捷罷免案皆於本周六舉辦投票，高雄市選委會公布投票人人數為29萬1566人，依此換算，罷免通過門檻為投票人數的25％為7萬2892票。

根據選罷法規定，，罷免門檻為同意票數多於不同意票數，且同意票達原選舉區選舉人總數的1/4以上即通過罷免案。依高雄市選委會公布投票人數計算，選舉人總數29萬1566人，同意罷免票超過四分之一即為7萬2892票，且同意要大於不同意，罷免案才算通過。

高雄市選舉委員會指出，本次罷免案投票人人數的計算，除年齡外也要符合居住期間，也就是中華民國國民，年滿20歲，即民國90年2月6日以前（包括當日）出生，無受監護宣告尚未撤銷情形，並在被罷免人原選舉區繼續居住4個月以上，即在民國109年10月6日以前（包括當日）遷入設有戶籍，到投票日前一天繼續居住者，有罷免投票權，並列入投票人人數來計算。

據高雄市選舉委員會統計，投票人人數為29萬1566人，並依規定於投票日3日前（110年2月2日）公告。黃捷罷免案於110年2月6日星期六舉行投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時。為便利選舉區內各級機關、學校、團體、事業機構員工前往投票，當日均以放假處理。