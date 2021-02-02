王婉諭抵制「罷免黃捷車隊」歧視　李來希提五問嗆：談婊論婊剛好

▲李來希。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蕭羽耘／台北報導

罷捷車隊近日出現「婊子」、「小婊」等歧視字眼，目的用來攻擊黃捷和總統蔡英文，這讓時代力量立委王婉諭忍不住聲援：「這樣我要怎麼教小孩？」對此，全國公務人員協會前理事長李來希2日提出5問，反質疑「王婉諭怎麼教育孩子」，他認為，「談婊論婊」只是剛好而已。

高雄市議員黃捷罷免車隊出現情緒性字眼引發爭議。王婉諭在臉書聲援，女性政治人物面對的，除了針對公領域的指教之外，還可能要承受「婊子」、「破麻」等極為不雅、難堪、羞辱的字眼。因此，她覺得，不該忍氣吞聲，應該站出來反擊這樣的言論，「套一句你們最愛說的，這樣我要怎麼教小孩？」

面對外界強力指責罷捷車隊，李來希2日卻在臉書稱「談婊論婊」剛好而已，接著提出，包含「大港開唱舞台上滿口髒話、市議員公然光屁屁夾筷子搞直播、政府發言人在辦公室辦公桌上翻雲覆雨、這麼多羞辱醜化市長的圖文公然上街頭、同志們公然裸露性器官上街頭」，試問王婉諭要怎麼面對她的孩子。

李來希提出，只是說句「婊子」，就不知道怎麼教育孩子，「婊子無情」自古至今，民間俚語隨俗言談而已，怎麼就不能教育我們的孩子？

李來希抨擊，王婉諭的雙標已經過頭了，想當初你們是怎麼羞辱軍公教人員的，「米蟲」啃食年輕人的未來？，現在人們「談婊論婊」，只是剛剛好而已。