罷捷門檻7萬2892票！過去6年鳳山藍綠得票見端倪　再4天總決戰

▲罷捷團體及黃捷把握選前每一刻。（合成圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷免市議員黃捷案將於2月6日登場，黃捷把握選前每分每秒，反制動作頻頻，甚至連民進黨主席、總統蔡英文日前表態守住黃捷，看得出選情艱辛，國民黨這邊，表示尊重罷免團體，但能否趁繼罷免掉桃園市議員王浩宇後，再次趁勝追擊，但究竟到底罷免黃捷困不困難，勝算有多少。

▲高雄市議員黃捷到各市場拜年 。（圖／記者洪靖宜攝）

當時黃捷在一場議會質詢中因質問自經區，而翻了韓國瑜一個大白眼因此爆紅，也被稱為「白眼女神」，卻也引來反撲聲浪，罷捷團體經過一段時間的準備，終於在109年7月31日，將第一階段連署書3千份送至台北中央選委會審查。同年11月20日將第二階段連署書遞交到選委會，甚至一口氣就繳了4萬多份連署書，12月18日宣布罷免案成立，罷捷團體提出5大罷免理由，包含「問政未盡議員之職責」、「問政內容扭曲事實、罔顧民意」、「用意識形態問政，行事風格兩套標準」、「做人不厚道沒有禮義廉恥不足代表民意」、「違法介入港暴進行物資募集，對中態度嚴重雙標」。

▲民進黨立委許智傑(左)用行動力挺黃捷 。（圖／記者洪靖宜攝）

到底鳳山區選民結構為何，分析鳳山過去從2012年以來，總統選舉連續三屆都是由民進黨取勝，立委選舉都同樣是綠大於藍，只有2018年韓國瑜選高雄市長的時候有逆轉，甚至在同一選區7席市議員中藍營就奪4席，該年投給國民黨籍候選人者，達9萬2935票，而2020年韓國瑜參選總統時，在鳳山也有拿到8萬2千票，推派的立委候選人李雅靜也拿下8萬6127票，假如這8萬多人都出來投下同意票，要通過確實不無可能；但民進黨推派的立委許智傑則是衝出11萬票以上，如果能用優勢人數讓不同意票超越同意票，使罷免不通過，也是一招。

▲罷捷大遊行 。（圖／記者洪靖宜攝）

第三階段罷免投票，根據《公職人員選舉罷免法》規定，市議員罷免案投票通過門檻，同意票數需達原選區選舉人數4分之1以上，且同意票數多於不同意票數，鳳山總選舉人數為29萬1566人，同意罷免須超過7萬2892票，是當時黃捷當選票數1萬8420票的近4倍之多，究竟結果如何，2月6日見分曉。

時間對我們來說完全沒用！