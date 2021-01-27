快訊／北部3縣市大雨！　下波強冷氣團接力「越晚越冷」探9度

▲3縣市大雨特報。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

3縣市大雨特報！中央氣象局今天（27日）上午對新北市、基隆市和宜蘭縣發布「大雨特報」，東北季風影響，今清晨至上午基隆北海岸及東北部山區有局部大雨發生的機率，請注意。氣象局提醒，周四冷空氣南下，越晚越冷，強度靠近強烈大陸冷氣團。

氣象局預報員官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今東北季風稍增強，大台北、宜蘭、花蓮和台東偏北地區雲量偏多，有些短暫降雨機會，其中又以基隆北海岸、宜蘭更明顯，陰天有時小雨，桃園雲多，新竹以南為晴時多雲；大台北、宜花高溫比26日稍下降，來到19至22度，中南部和東南部因雲少，仍有24至26度。

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▼今晨中南部易有霧或低雲。（圖／氣象局）

▼今晨0時至6時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

官欣平說，今清晨和周四清晨中南部易有低雲或霧；周四晚上冷空氣南下，越晚越冷，強度靠近強烈大陸冷氣團，北台灣白天高溫和今類似，預估18、19度，天氣較溼；周五水氣慢慢轉乾，北部高溫降至15至17度，中南部從25、26度降到22至23度。

官欣平提醒，冷空氣從周五一整天影響到周六清晨，周六清晨因加上輻射冷卻，會是最低溫的時間點，預估中部以北和東北部9至12度，其中較低溫地區會出現在西半部較乾地區，如桃竹苗及偏向台中，南部和東南部則是13至15度。

官欣平表示，周六白天冷空氣慢慢減弱，到下周二都是比較舒適的天氣，僅東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）