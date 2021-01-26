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還有寒流？　彭啟明曝「過年天氣」：大家可以準備一下

天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局指出，今大部分地區可見陽光。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明表示，預計下周到過年前，仍尚未有顯著較強冷空氣的訊號，過年期間以現在整個大趨勢來看，是正常偏暖的機會比較高，所以大家可以準備一下，「很多人會問我還會不會有寒流，我們不能說完全沒有，但是機會比較低。」

彭啟明今在臉書指出，今天（26日）晚間開始，東北風略增強，迎風面的的台北及新北市、東北部的北海岸到宜蘭或北花蓮，有機會有些短暫陣雨，預計空曠地區低溫在今深夜到周三清晨，仍有可能出現12至14度的機會，甚至空曠區域有10度，台北都會14至16度，中南部變化不大。

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彭啟明說，周三仍維持東北風的天氣，但強度減弱，預計白天又會回溫一些，中午高溫可以到20至23度，中南部可以到24至26度；周四白天開始東北風增強，這波的冷空氣在周四下半天會顯著下滑，周五整天時間都受這波冷空氣影響，持續到周六清晨，周末才會逐步緩回溫。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

彭啟明分析，這波雖不像先前幾波寒流那麼冷，但感受上大家習慣了近期較溫暖的天氣，一下子降到11至13度，空曠地區9至10度，還是會覺得冷；這波冷空氣的強度不是只有北部，也會延伸到中南部，預計中部以北、東北部低溫點在周五一整天到周六清晨，最低點可能落在周五深夜到周六清晨，有機會降到10至13度，空曠區域在9、10度，南部也會降到12至14度，空曠區域10至12度，要注意保暖。

彭啟明表示，周六白天開始，這波冷空氣顯著減弱，各地轉多雲到晴的天氣，各地將會顯著回溫，北部有機會到16至19度，中部19至21度，南部21至23度，但仍要留意周日清晨輻射冷卻低溫，北部仍有機會空曠區域在10度上下；周日持續回溫，但仍要留意日夜溫差大的天氣。

彭啟明指出，預計下周到過年前，仍尚未有顯著較強冷空氣的訊號，建議您可以趁較多舒適溫暖冬天的時間，安排居家環境打掃。

▼今晚起水氣增多。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

彭啟明25日在「兩分鐘報天氣」提到，過年期間以現在整個大趨勢來看，是正常偏暖的機會比較高，所以大家可以準備一下，「很多人會問我還會不會有寒流，我們不能說完全沒有，但是機會比較低。」

氣象局預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天氣最穩定，大部分地區可見陽光，西半部高溫26、27度，東半部23、24度；晚起東北風帶來一些水氣，東半部和大台北東側有局部降雨。

劉沛滕說，周三東半部、大台北東側仍有局部降雨，各地氣溫還算溫暖、早晚微涼；周四大陸冷氣團影響到周六清晨，各地氣溫下降，周五至周六清晨是較低溫的時間點，預估中部以北10至13度。

劉沛滕表示，這波冷氣團帶來的水氣主要是周四，北部、東半部有點降雨，周五之後慢慢轉乾，剩東半部零星降雨，周六白天起較穩定、氣溫回升。

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