濃霧來了！今晨9.7℃晚起轉雨　冷氣團壟罩最低溫9度時間曝

▲氣象局提醒，今晨中南部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局觀測，今天（26日）清晨全台最低溫出現在新竹縣寶山的9.7度。氣象局預報員劉沛滕表示，今晚起東北風帶來一些水氣，周三、周四是近期相對水氣比較多的時間。氣象專家吳德榮提醒，周四強冷空氣南下，周五至周六晨強冷空氣籠罩，天氣很寒冷，平地最低氣溫將降至9度左右，北台灣都會區則可降至11、12度。

氣象局對桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣發布「低溫特報」，今晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。氣象局也對台中市、雲林縣、嘉義縣市發布「濃霧特報」，今晨中南部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，目前嘉義、台中及雲林有濃霧發生，能見度不足200公尺，請注意。

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劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天氣最穩定，大部分地區可見陽光，西半部高溫26、27度，東半部23、24度；晚起東北風帶來一些水氣，東半部和大台北東側有局部降雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

劉沛滕說，周三東半部、大台北東側仍有局部降雨，各地氣溫還算溫暖、早晚微涼；周四大陸冷氣團影響到周六清晨，各地氣溫下降，周五至周六清晨是較低溫的時間點，預估中部以北10至13度。

劉沛滕表示，這波冷氣團帶來的水氣主要是周四，北部、東半部有點降雨，周五之後慢慢轉乾，剩東半部零星降雨，周六白天起較穩定、氣溫回升。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今各地大多晴朗穩定，東半部偶有零星短暫雨的機率，白天在陽光下舒適，夜間有「輻射冷卻」，早晚冷、日夜溫差大，應注意衣著調整；周三迎風面水氣略增，北台灣高溫稍降、低溫略升，北海岸、大台北東側近山區及宜花有局部短暫雨的機率，北部雲量增多，中南部仍為晴時多雲。

吳德榮提醒，周四強冷空氣南下，氣溫驟降、愈晚愈冷，桃園以北及東半部有局部短暫雨；周五至周六晨強冷空氣籠罩，天氣很寒冷，平地最低氣溫將降至9度左右，北台灣都會區則可降至11、12度，要注意保暖，大氣轉乾，北部轉多雲，中南部晴時多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率；周六白天起至下周一乾冷空氣逐日減弱、氣溫漸升，為白天晴朗舒適、早晚氣溫仍很低、日夜溫差大的天氣。