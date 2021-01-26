今晚北東變天雨增多！　下波冷氣團再增強「最冷時間探9°C」

▲下波冷氣團強度升級，介於大陸冷氣團至強烈大陸冷氣團之間。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

下波冷氣團強度升級！氣象局表示，周四冷空氣強度約介於大陸冷氣團至強烈大陸冷氣團之間，周五晚至周六清晨最冷，中部以北低溫11-13度，空曠地區還會桃竹苗等空曠地區可能有10度以下低溫。氣象專家吳德榮表示，周五至周六晨，強冷空氣籠罩，天氣很寒冷，平地最低氣溫將降至9度左右，北台灣都會區則可降至11、12度。

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▲今晚變天，到明晨前定量降水預報出爐。（圖／中央氣象局）

氣象預報員黃恩鴻表示，今晚起東北季風逐漸增強，水氣增多、溫度略降，主要影響北部、東半部。今晚起大台北、東半部地區會有降雨，其中，基隆北海岸、宜蘭今晚到明清晨雨會更多一點。

▲今晚起大台北、東半部地區會有降雨，其中，基隆北海岸、宜蘭今晚到明清晨雨會更多一點。（圖／記者李毓康攝）

明天雨區維持北部、東半部迎風面降雨，其他地區多雲到晴，還是能看到陽光。氣溫部分，明天北部高溫跟今天相比會降4度左右，高溫約20度，中南部仍有22-26度高溫。

周四新一波冷氣團南下，強度略增強，逼近強烈大陸冷氣團。屆時北部高溫降至18度，以周五晚到周六清晨最冷，北部高溫僅15-16度，另外，中部以北低溫11-13度，其他地區14度，桃竹苗沿海、近山區等空曠地區可能有10度左右低溫。

▲冷氣團周五晚至周六清晨最冷，中部以北低溫11-13度。（圖／中央氣象局）

周六白天起冷氣團減弱，氣溫回升，北部高溫可回升到20度左右，周日至下周二都是回暖的好天氣，雨區也僅剩東半部有局部短暫雨。不過，在2/3之後還可能有另一波冷空氣南下，強度還需再觀察。

氣象專家吳德榮表示，最新模式模擬顯示，周四強冷空氣南下，氣溫驟降、愈晚愈冷；桃園以北及東半部有局部短暫雨。周五至周六晨，強冷空氣籠罩，天氣很寒冷，平地最低氣溫將降至9度左右，北台灣都會區則可降至11、12度，不過大氣轉乾，北部轉多雲，中南部晴時多雲，東半部有仍局部短暫雨的機率。

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