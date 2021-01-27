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今有雨！準強冷氣團周四襲「溼→乾」探9度　唯一有望飄雪高山曝

天氣圖。（圖／氣象局）

▲今晨中南部易有霧或低雲。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，周四強冷空氣南下，周五至周六晨強冷空氣籠罩，平地最低氣溫將降至9度左右。至於屆時高山是否下雪？他分析，太平山周四晚、周五晨「有短暫時間接近飄雪條件」。中央氣象局預報員官欣平則表示，周六清晨因加上輻射冷卻，會是最低溫的時間點，預估中部以北和東北部9至12度。

官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（27日）東北季風稍增強，大台北、宜蘭、花蓮和台東偏北地區雲量偏多，有些短暫降雨機會，其中又以基隆北海岸、宜蘭更明顯，陰天有時小雨，桃園雲多，新竹以南為晴時多雲；大台北、宜花高溫比26日稍下降，來到19至22度，中南部和東南部因雲少，仍有24至26度。

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▼今大台北和東半部有降雨機率。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼今晨0時至5時累積雨量圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

官欣平說，今清晨和周四清晨中南部易有低雲或霧；周四晚上冷空氣南下，越晚越冷，強度靠近強烈大陸冷氣團，北台灣白天高溫和今類似，預估18、19度，天氣較溼；周五水氣慢慢轉乾，北部高溫降至15至17度，中南部從25、26度降到22至23度。

官欣平提醒，冷空氣從周五一整天影響到周六清晨，周六清晨因加上輻射冷卻，會是最低溫的時間點，預估中部以北和東北部9至12度，其中較低溫地區會出現在西半部較乾地區，如桃竹苗及偏向台中，南部和東南部則是13至15度。

官欣平表示，周六白天冷空氣慢慢減弱，到下周二都是比較舒適的天氣，僅東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，周四強冷空氣南下，桃園以北及東半部有局部短暫雨，氣溫驟降、愈晚愈冷，平地最低氣溫將降至11度左右；周五至周六晨強冷空氣籠罩，平地最低氣溫將降至9度左右，北台灣都會區則可降至11、12度，天氣寒冷，要注意保暖及氣象局的特報，大氣轉乾，北部轉多雲，中南部晴時多雲，東半部有仍局部短暫雨的機率。

吳德榮說，周六白天起至下周一冷空氣逐日減弱、氣溫漸升，各地白天為晴朗舒適、早晚氣溫仍很低、日夜溫差大的天氣；下周二另一波較弱的冷空氣南下，迎風面轉有局部短暫雨，氣溫下降，由於是期末的模擬，模式調整中，需持續觀察。

吳德榮分析，至於高山降雪的機率？1500米以上大氣周四晚將降至0度以下，但水氣不足，故高山降雪機率低；唯獨太平山於周四晚、周五晨氣溫降至0度以下，水氣正逐漸轉乾，若迎風面水氣尚未完全散去，則有短暫時間接近飄雪條件，但是否能順利飄下瑞雪？以目前模擬機率並不高，但可以繼續觀察。

▲▼0108太平山下雪,太平山睽違3年下雪,太平山雪景。（圖／太平山國家森林遊樂區提供）

▲▼太平山日前因寒流來襲降雪，成了一片銀白世界。（圖／太平山國家森林遊樂區提供、記者游芳男翻攝）

▲▼賞太平山銀白仙境雪景，10日「追雪部隊」車潮回堵4公里。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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