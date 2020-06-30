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雲林婦遭兒殺害焚屍剩白骨...冰存377天欠78萬安葬費　公益團體讓她入土為安

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▲雲林縣夜市慈愛會捐出35萬元喪葬費，協助張婦入土為安。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣夜市慈愛會捐出35萬元喪葬費，協助張婦入土為安。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

去年雲林縣虎尾、二崙交界處，被民眾發現一具被燒成白骨的焦屍，檢警深入調查後，一家遭神棍控制扯出驚悚連環母子雙屍命案，經以採集DNA比對，確認白骨死者身分就是失蹤的張婦，張的女兒涉嫌遺棄致死等罪，目前被羈押中，張婦遺骸一直冰存在殯儀館長達377天，無法入土為安，積欠遺體冷凍費、喪葬費用78萬多元，經各單位減免後，由雲林縣夜市慈愛會捐出35萬元喪葬費，協助張婦入土為安。

去年6月28日，雲林縣虎尾與二崙交界的一處橋下，被民眾發現一具被燒成白骨的焦屍，雲林檢警調查發覺，白骨被發現10天前曾有一名34歲的郭姓女子報案，稱自己60歲的張姓老母親失蹤，檢警經以採集DNA比對，確認白骨死者身分就是失蹤的張婦，不料同年7月間，又傳來郭女的弟弟遭人打死，讓檢警對兩起案件起疑深入調查。

經警方突破郭女心防，供出弟弟遭經營神壇的男子陳勝宏控制，教唆郭弟將母親張婦打得滿臉是血活活打死，事後還跟陳姓兄弟焚屍、棄屍，隨後郭女便向虎尾警分局報案謊稱張母失蹤，沒想到1個多月後，郭女弟弟也遭陳姓兄弟打死；檢察官去年偵查終結，依傷害致死、偽證、遺棄等罪起訴陳姓兄弟2人，郭女被檢方依遺棄致死罪、偽證罪起訴，目前收押於虎尾看守所。

死者張婦遺骸被發現後一直於虎尾殯葬管理所停柩室，遺體冰存長達377天，積欠龐大的遺體冷凍費用加上喪葬費用更高達78萬5300元，經台灣雲林地檢署檢察官李文潔及虎尾鎮長丁學忠協助下，殯儀館費用減為12萬600元，日前因應新冠狀病毒疫情所致，善款拮据，由社團法人雲林縣夜市慈愛會理事長陳鴻榮及虎尾鎮長丁學忠和虎尾鎮民代表會主席林嘉弘得知後，並積極協調所有相關費用。

經減免金額為虎尾鎮公所優惠28萬5300元。雲林縣葬儀公會委託拜飯優惠9萬3500元。惠安禮儀服務團隊優惠5萬6500元(含塔位及神主牌位)，優惠後結算喪葬費用總金額為35萬元，由社會法人雲林縣夜市慈愛會協助全部喪葬費用，協助往生者張婦安葬。

▲雲林縣夜市慈愛會捐出35萬元喪葬費，協助張婦入土為安。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲死者張婦遺骸被發現後一直於虎尾殯葬管理所停柩室，遺體冰存長達377天,積欠龐大的遺體冷凍費。（圖／記者蔡佩旻攝）

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