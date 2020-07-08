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雲林女冰屍悲慘身世曝！單親媽夜市擺彈珠台養家　逆子弒母女兒旁觀

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▲雲林縣夜市慈愛會捐出35萬元喪葬費，協助張婦入土為安，無人送行的張婦最終由雲林縣夜市慈愛會理事長陳鴻榮（右二）與殯葬公會理事長黃明政（右一）兩人為他送行。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲張婦被發現於深坑橋南側堤防下方已成白骨，警方到場拍照、採證。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林一名張姓老婦遭殺害焚屍成白骨，民眾發現報案的同時其子郭男也正巧死亡，警方一路追查發現張婦親生女兒郭女，與兩人死因有重大關聯；為釐清張婦死因其白骨冰存377天終於昨（7）日火化入塔，因張婦獨子已死，女兒入監無人送行，雲林縣夜市慈愛會募款幫助張婦付清喪葬相關費用，昨也由慈愛會理事長與殯葬公會理事長黃明政為她送行。

60歲張婦及兒子和女兒一同住在由陳男設置神壇供信眾問事，位於雲林縣褒忠鄉的租屋處，另陳男弟弟與兄弟二人的女友也同住。張婦是在租屋處，由兒子出手毆打致傷重癱軟在客廳沙發上，在場女兒郭女未將母親送醫急救，導致呼吸衰竭死亡。兒子再夥同陳姓兄弟將屍體運至虎尾鎮墾地里深坑橋南側堤防下方，由兒子將母親屍體棄置並潑灑汽油引燃加以毀損。

而張婦兒子郭男，也在不久後與陳男倆兄弟發生爭執，遭持鐵棒毆打致死，陳姓兄弟發現郭男昏厥，共同由陳男駕車並由郭女陪同，將其送往醫院救治，而到院前已無呼吸心跳，經緊急救治予宣告急救無效，郭男終因代謝性衰竭死亡。

因郭男已死的關係，檢警還須釐清張婦死因，才會將其白骨冰存3百多天，整個案情水落石出終可獲得檢察官同意火化的諭令，而張婦遺體冷凍費、喪葬費用78萬多元，其入監女兒郭女無力給付，經各單位減免後，由雲林縣夜市慈愛會捐出35萬元喪葬費，協助張婦入土為安。

▲雲林縣夜市慈愛會捐出35萬元喪葬費，協助張婦入土為安，無人送行的張婦最終由雲林縣夜市慈愛會理事長陳鴻榮（右二）與殯葬公會理事長黃明政（右一）兩人為他送行。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣夜市慈愛會捐出35萬元喪葬費，協助張婦入土為安，無人送行的張婦最終由雲林縣夜市慈愛會理事長陳鴻榮（右二）與殯葬公會理事長黃明政（右一）兩人為他送行。（圖／記者蔡佩旻攝）

捐款當日被問起是怎麼樣的恩緣際會下來結緣幫助張婦，雲林縣夜市慈愛會表示，其實早與張婦有熟識，張婦單親扶養一子一女，靠著在夜市擺彈珠檯過日子，家境原本就不好，只是為何會淪落至此讓人料想不到。

張婦遺骸被發現後一直於虎尾殯葬管理所停柩室，遺體冰存長達377天，積欠龐大的遺體冷凍費用加上喪葬費用更高達78萬5300元，經相關單位協助減免部分費用後結算喪葬費用總金額為35萬元，由社會法人雲林縣夜市慈愛會協助全部喪葬費用，協助往生者張婦安葬。

7日社會法人雲林縣夜市慈愛會為張婦辦理簡單儀式，無人送行的張婦最終由雲林縣夜市慈愛會理事長陳鴻榮與殯葬公會理事長黃明政兩人為他送行，讓一生坎坷的張婦得已圓滿火化入塔。

▲雲林縣夜市慈愛會捐出35萬元喪葬費，協助張婦入土為安，無人送行的張婦最終由雲林縣夜市慈愛會理事長陳鴻榮（右二）與殯葬公會理事長黃明政（右一）兩人為他送行。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲張婦遺骸冰存長達377天，積欠龐大費用經相關單位協助減免後結算喪葬費用為35萬元，由社會法人雲林縣夜市慈愛會協助全部喪葬費用，協助往生者張婦安葬。（圖／記者蔡佩旻攝）


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