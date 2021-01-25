民進黨：高院判定「和平醫院」封院4大疏失　馬英九市府害命

▲民進黨發言人簡舒培。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

針對前總統馬英九辦公室表示，當年和平醫院封院是「中央下令，地方執行」。民進黨發言人簡舒培25日表示，當初高院判決書顯示，四大防護措施疏失，認定市政府害命，「馬英九不要刻意忘記過去的事實」。

簡舒培表示，律師黃帝穎已經在臉書秀出當初高院判決書，當時高院引用台北市政府調查小組提報，清楚指出四大防護措施上疏失，認定市政府害命，國賠確定，「請馬英九前台北市長，不要刻意忘記過去的事實，防疫不需要政治口水」。

簡舒培表示，當初和平醫院封院所帶來的傷痛，是我們都不願見到的；而SARS的防疫經驗與教訓，也是台灣這次能夠成功因應新冠肺炎的重要原因。

簡舒培強調，當前台灣正面臨非常時刻，部立桃園醫院發生院內群聚感染，正需要上下一心，全力支持醫護，政治人物不應當用政治語言去影響防疫，打擊醫護人員士氣。

簡舒培表示，楊志良、邱淑媞等人的不當發言，嚴重影響醫護，實在令人遺憾。民進黨再次呼籲，請大家不要再做政治操作、不要再有政治口水，應共同合作，全力支持防疫，讓台灣度過此次難關。

▼民進黨指出，律師黃帝穎公布高院判決書資料，顯示「和平醫院」當年封院有4大疏失，認定馬英九市府害命。（圖／黃帝穎臉書）

