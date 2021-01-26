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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

胡志強一張照KO蕭美琴　國民黨再舉2例：民進黨鬧國際笑話

▲▼胡志強PO出與美國前總統柯林頓會面的照片。（圖／翻攝自Facebook／胡志強）

▲胡志強PO出與美國前總統柯林頓會面的照片。（圖／翻攝自Facebook／胡志強）

記者徐政璿／台北報導

我駐美代表蕭美琴受邀出席美國總統拜登的就職典禮，民進黨稱是台美斷交42年來首邀，但國民黨質疑在膨風，外交部至今仍未公佈邀請函。國民黨文傳會副主委黃子哲表示，綠營人士輪番拿台美關係不斷的做大內宣，實在讓人膩到覺得噁心，而國民黨前駐美代表胡志強在臉書上秀出一張駐美期間與時任美國總統柯林頓的合影，更直接給愛膨風的民進黨，重重的一擊。

黃子哲也再舉兩例狠酸民進黨「外交專業不足」，他表示，過去蔡英文的文膽張之豪，入境美國時跟海關說蔡英文是排除政二代後的「亞洲第一位女總統」，後來被網友提出一堆過去亞洲女總統來狠狠打臉。

第二，日前台中市長盧秀燕與美國在台協會AIT處長酈英傑會面時，表達拒絕萊豬，卻被民進黨批評是突襲，會破壞台美關係，但隨即被翻出2012年時任高雄市長的陳菊，也曾針對瘦肉精美牛議題對當時的AIT處長司徒文當面嗆聲。

黃子哲表示，近日不少過去曾參加過美國總統就職典禮的人士，無論是政府官員、政黨代表、甚至是民間團體等，都拿出由「就職典禮籌備委員會」發出的邀函，證明所謂蕭美琴的出席是我國第一次獲得美國「就職典禮籌備委員會」的正式邀請，看來與事實不符，民進黨有自我吹噓之嫌。

黃子哲諷刺，民進黨的「史上最佳」，快讓自己變成「史上最瞎」，我國的國際空間受限，外交工作貴在低調務實、實事求是，才能獲取國家的最佳利益，而不是國際笑話。

國民黨團25日也在臉書表示，那個年代，駐美代表是個榮譽，更有重大的責任，稱為代表或大使不是自己講的年代，沒有打卡、直播軟體，默默完成不可能的任務，為國家找出活路，是駐外人員的共識、也是使命。

國民黨團大酸，這個年代，打卡、開直播比實質關係重要的年代，不管有沒有拿到邀請函，政府說了算，敢質疑就查水錶，只要打個卡、開個直播、1450帶個方向什麼都解決了，總括一句「這是台美42年來關係最好的時刻」。

▲▼蕭美琴出席拜登就職典禮。（圖／蕭美琴推特）

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