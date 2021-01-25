「和平封院」決策者曝心聲：若沒控制感染源...後果難以想像

▲民進黨籍衛生署長涂醒哲受訪談封和平醫院的決定。（圖／翻攝羅智強臉書）

記者徐政璿／台北報導

衛福部桃園醫院爆發新冠病毒群聚感染，前台北市衛生局長邱淑媞重提「封院」，引來綠營人士群起圍剿。不過，台北市議員羅智強貼出當年民進黨籍的衛生署長涂醒哲在SARS結束5年後接受雜誌專訪，涂醒哲認為「堅持當初封院的決定是對的」。

涂醒哲當時接受專訪時表示，堅持當初的決定是對的，因為如果當時沒能將感染源控制在和平醫院內，後果可能難以想像，他也感慨「非醫療專業讓決策失焦」。

馬英九辦公室今（25日）也指出，2003年4月間，和平醫院爆發院內感染，台北市政府於4月24日晨間會議時討論到將對和平醫院採取管制措施；而會議結束後，市府即收到行政院衛生署長涂醒哲發來的最速件公文，要求北市衛生局立即成立接管小組進駐和平醫院，全面管制人員進出。

接著，24日上午，行政院並邀集衛生署及北市府召開緊急會議，會中達成暫時關閉和平醫院的共識，並由行政院副院長林信義、衛生署長涂醒哲、台北市副市長歐晉德在行政院召開記者會，共同宣布台北市和平醫院封院。

馬英九辦公室強調，「中央下令，地方執行」，就是當時的決策過程（2003年為前總統陳水扁執政、馬英九為台北市長），如同現在由中央流行疫情指揮中心負責新冠肺炎防疫決策，SARS時，中央也在衛生署成立疫情因應小組，和平封院這種重大決策，並非地方政府就可單獨決定。

▼和平醫院封院公文。（圖／翻攝蘇偉碩臉書）

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