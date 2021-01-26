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綠營「圍剿楊志良、追殺邱淑媞」　他嘆：錯失疫情補破網時機

▲▼立法院院會 國是論壇 立委李德維 陳以信 葉毓蘭 溫玉霞。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委李德維。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

衛福部桃園醫院院內感染擴大，中央流行疫情指揮中心24日緊急宣布桃醫全棟列紅區警戒，5000人即日起強制隔離，對此，國民黨立委李德維感嘆，若這段時間內，政府能採取進一步措施，而非放任綠營民代和網軍圍剿前衛生署長楊志良，追殺前台北市衛生局長邱淑媞，抹黑避桃令，或許有補破網的時機。

桃園醫院爆發大規模院內群聚感染，指標個案838在替自美返台的案812治療時遭傳染，成為國內第一名染疫醫師，並引發後續的群聚感染。衛福部長陳時中原先下令全院患者「只出不進」，眼看疫情持續擴散，24日晚間宣佈回溯隔離約5000人。

綜觀這10幾天間的發展，李德維直言，似乎未見政府是否有進一步動作，反而是總統蔡英文帶頭，綠營黨公職民代、御用節目，與側翼粉專傾巢而出，圍剿楊志良，追殺邱淑媞，抹黑避桃令，壓制所有不同意見，如今亡羊補牢，希望時猶未晚。

李德維感嘆，若沒有這15天的耽擱，民眾也就不會突然被通知，即日起居家隔離，全國也許不用提心吊膽到春節後，而「補破網」也就不會事倍功半。

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