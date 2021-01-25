蘇偉碩遭告發、楊志良邱淑媞被出征　賴士葆：逆時中下場誰敢建言

▲蘇偉碩、楊志良、邱淑媞。（合成圖／記者林敬旻、湯興漢、嚴云岑攝）

記者黃巈禾／台北報導

對於前衛生署長楊志良、台北市前衛生局長邱淑媞相繼被出征，醫師蘇偉碩被衛福部告發，國民黨立委賴士葆批評，現在還有誰敢檢討、建言？現在醫界人人謹言慎行，不敢具名批評指揮中心的政策，否則逆時中下場，日子不好過。

衛福部桃園醫院爆發新冠病毒群聚感染，2003年SARS期間，時任台北市衛生局長的邱淑媞抨擊指揮中心「嚴重欠缺防疫邏輯」，還批評「民進黨放香港病毒進台灣，害死和平醫護」，引來網友圍勦，已關閉臉書留言。民進黨發言人顏若芳更稱邱淑媞是「女版楊志良」。邱淑媞24日受訪時哽咽又氣憤地說，民主不應該用暴力在處理吹哨者。

對此，賴士葆25日在臉書表示，防疫本該使大家放下仇恨和對立，但在台灣就是很難，陳時中呼籲現在敵人是病毒，檢討可以稍歇，其實現在還有誰敢檢討、建言？楊志良的先見之明被府院黨高層和側翼網軍鋪天蓋地的炮轟，邱淑媞的批評被網友出征罵到關閉網路留言，她哽咽表示民主不應該用暴力處理吹哨者，更別提蘇偉碩因萊豬被衛福部提告，執政黨的霸氣和獨斷絕非陳時中所言那般謙卑。

賴士葆指出，陳時中自許是「察納雅言，有則改之，無則勉之」，實情並非如此，千百個輿論批評談的重點都認為政府防疫雙重標準，嘴巴講科學防疫，實質上政治凌駕專業的防疫，這一年來都沒改變，現在醫界人人謹言慎行，不敢具名批評指揮中心的政策，否則逆時中下場，日子不好過。

賴士葆認為，所有的批評建言無非希望防疫成果能夠持續，全民都支持肯定醫護在第一線辛苦的抗疫，陳時中呼籲大家不要繼續傷害，只是不知道到底誰在傷害誰。