不是第一次！楊志良捷運脫口罩「講手機5分鐘」　民眾制止：還被瞪

▲楊志良搭捷運「拉下口罩」，原來不是第一次！（圖／翻攝Emmy追劇時間）



網搜小組／劉維榛報導

粉專「水鏡政經學院」，在20日凌晨貼出一張照片，可見前衛生署長楊志良搭乘北捷紅線時，坐在博愛坐上，還拉下口罩講電話，網友狠酸「要是我是他的上司，一定開除！」財經網美胡采蘋也分享粉絲傳來的畫面，這次楊志良搭乘捷運藍線，他當眾脫下口罩，講手機5分鐘以上，被民眾制止，還反瞪人家！

面對網友爆料，楊志良今（20）日出席節目錄影時回應，「我應該把口罩戴好，但我要抱怨，記者電話太多，記者說你講不清楚，只好把口罩拿下，我是有社交距離的，我旁邊是沒有人的。」而針對捷運強制戴口罩，他強調，拍的人應該提醒他戴口罩，但如果台北捷運要開罰，也接受。

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不過，胡采蘋在粉專《Emmy追劇時間》稍早也貼文，文章開頭便嚴厲喊話「請不要再幫楊志良辯護了ok！」更直指，楊志良就是一個不戴口罩+亂戴口罩的慣犯。原來有粉絲又爆料一張照片，指出楊志良在去年10月22日中午12時15分，西裝筆挺搭板南線捷運，大剌剌脫下口罩，還在當眾講手機，至少5分鐘以上。

就怕亂噴飛沫，車廂民眾看不下去，決定上前制止予糾正，結果楊志良把口罩戴回去，卻露子鼻子，還反瞪民眾。胡采蘋直呼，「麻煩捷運公司調一下監視器畫面，時間路線照片都給你了，該開罰就開罰，該開除就開除（咦）...」

文末，胡采蘋還hashtag喊話，「前衛生署長兩次被人在捷運的不同場景拍到違規照片，應不應該向陳時中或全國醫護人員道歉呢？」

照片曝光後，短時間就掀起網友朝聖砲轟，「北市啟動8大場所強制戴口罩，搭捷運不配合最高罰1萬5千元，#楊志良沒戴口罩」、「人家公衛sop專家呢！你敢嘴」、「好個憂國憂民的前衛生署署長」、「壞事真的做不得」、「這張照片為什麼可以存這麼久才公布啊」、「連口罩都戴不好，還好意思說自己是公衛專家」。

▼楊志良搭捷運拉下口罩講電話！（圖／翻攝水鏡政經學院臉書）

