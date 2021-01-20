楊志良去年夏天沒戴口罩　他翻出陳時中「名言」：捷運有安全距離可不戴

記者徐政璿／台北報導

網路流傳一張前衛生署長楊志良搭乘台北捷運，拉下口罩至下巴講電話的照片，時間為去年夏天，此舉也遭到綠營撻伐。對此，國民黨文傳會副主委鄭照新翻出去年6月4日的新聞，當時中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，捷運可以保持安全距離的話，可以不用戴（口罩）。

▲楊志良搭捷運「拉下口罩」，時間為去年夏天。（圖／翻攝水鏡政經學院臉書）

陳時中在去年6月4日下午的記者會上回應相關議題時表示，捷運站裡面很多狀況無法維持社交距離，希望在入口處還是要把口罩戴好；若搭車時是尖峰時段就一定要戴口罩；但若離峰、很空曠，可以保持安全距離的話，可以不用戴。

對於綠營狂炮轟楊志良，鄭照新表示，交通部在去年夏天規劃大眾運輸4階段解禁，去年8、9月防疫等級與現在完全不同，這張去年夏末秋初的照片，「我實在不知道和現在造成院內感染有啥關聯，是要證明楊前署長造成北部某醫院感染嗎？」

鄭照新說，楊志良說的很清楚了，是在檢視醫院的SOP有無按實操課，現在連時中部長也開始按著同樣的方向檢討，「綠營是在激憤什麼？」

鄭照新抨擊，綠營人士拼了命的攻擊楊志良，反倒顯得有些怕責任向上延燒的心虛了吧，「以政治攻防看人民健康反而漏餡。

楊志良20日受訪時，坦言「我應該把口罩戴滿」，他表示因為常接到記者電話，對方都說講或聽不清楚，「所以我把他拉下來一點。」他強調「我旁邊是沒有人的，是有社交距離的，當然這不是最好的理由。」