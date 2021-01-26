「台灣疫情變日本」機率逾5成！　楊志良提4建議：我最挺陳時中

▲衛福部立桃園醫院群聚感染事件至今已有15人確診。（圖／記者張榮恩攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

部立桃園醫院爆發院內感染已擴及社區，且首度出現感染源不明的患者。對此，前衛生署長楊志良分析，未來可能有超過5成的機率，台灣的疫情會惡化到像日本一樣，同時給出4點防疫建議，包括所有入境旅客都要普篩、若有醫護人員認為自己需要篩檢，就讓他們免費檢測等。

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▲前衛生署長楊志良20日接受品觀點節目專訪，強調一定要挺陳時中，稱如果換成蘇貞昌當總指揮後果會更慘。（圖／記者湯興漢攝）

楊志良25日在政論節目《頭條開講》中指出，「非常有可能，有5成以上的機會，55%，我們未來2、3個月就會跟和今天的日本差不多」，有些人出院很久了結果又確診，還傳染給家人，但病毒從哪裡來的完全不知道。

楊志良表示，有很多東西被隱瞞住，譬如很多人問陳時中篩劑有多少，包括核酸和抗體到檢測，結果到今天為止沒有人知道，「這是機密嗎？」至於疫苗到底何時會有，大家也不知道，反而別的國家是很透明的。

「他再怎麼說我都沒關係」，楊志良直言，自己其實是最挺陳時中的，因為如果民眾繼續不相信陳時中、不相信指揮中心，這是全民的痛苦，疫情就不能控制了。

不過楊志良也批評台灣防疫有雙重標準，譬如各國禁止英國飛機飛航時，「只有中華民國繼續，因為英國好棒棒。」

最後，他也對防疫工作提出4點建議，一是所有入境旅客都要普篩，再隔離14天；二是如果有醫療人員認為自己需要篩檢，就讓他們免費篩檢；三是醫護人員天天住醫院會受不了，可以讓他們去住旅館；四是多培養幾個醫院的照顧量能，萬一炸鍋，還能去提供這樣的服務。

另外，對於前國建署長邱淑媞遭網友炮轟一事，楊志良鼓勵說要多跟他學習，不要心情不好。