過年吃好也要吃巧！模特兒營養師強調「聰明用油」　新的一年吃出健康生活

▲笑容甜美的高紹庭是模特兒也是營養師，常在自己的臉書粉絲頁分享營養新知。（圖／高紹庭提供）

消費中心／綜合報導

現代人上班壓力大，往往在吃飯時間不正常又暴飲暴食下，維持健康變成挑戰。新的一年不想再重蹈覆轍，該怎麼做呢？過去，一般人的既定印象往往會從「少油」下手，例如水煮、刻意不吃油等，反而食之無味難以持久，然而該怎麼吃，才能吃得健康？現在就由同時兼具模特兒身份的高紹庭營養師來指點。

「不同油品的營養價值都不一樣！」高紹庭以常見的葵花油、芥花油與橄欖油做分析。「葵花油、芥花油具有人體無法自行合成的優質不飽和脂肪酸，功能在參與人體許多重要代謝，因此特別需要從飲食、油脂中攝取。」而地中海飲食的代表用油橄欖油，則「具有單元不飽和脂肪酸Omega-9與橄欖多酚，對於維持健康有正面效果。」懂得視不同烹調方式選用不同的油，平衡攝取多元脂肪酸，就是營養師的私房用油守則。

▲油品富含人體無法自行合成的營養素。（圖／記者黃克翔攝）

高紹庭經常在自己的粉絲專頁分享營養須知、健康飲食小撇步，以及俐落動人的模特兒工作紀錄，讓人不免好奇高紹庭平日煮食料理的習慣，想和她一樣吃出健康與活力。她表示就和許多人一樣，日常喜歡吃的家常菜都以煎炒手法為主，高溫的料理方式，控溫與選油很重要，「煎炒時，烹調溫度不用特別高，建議使用發煙點約220℃左右的葵花油，油質耐高溫才不易變質，還能豐富料理的營養與風味。」另外，涼拌菜色也是高紹庭的心頭好，她會選用僅經過一道低溫壓榨的頂級初榨橄欖油 (Extra Virgin)，以涼拌、中低溫拌炒的方式，更能吃到橄欖的高營養價值和獨有的香氣，「像是把紅蘿蔔燙熟，再用頂級初榨橄欖油拌勻，就可以更加使紅蘿蔔中的β-胡蘿蔔素釋出，減少食材的澀感，口感更融和。」

面對倒數剩不到一個月的農曆春節，高紹庭也特別提醒年夜飯的用餐順序，讓大家吃得健康開心又舒服。當面對一桌的大魚大肉，「建議大家可以先喝湯暖個胃，再來吃些蔬菜，桌上一定會有的雞、魚，都是優良蛋白質的來源，建議可以在豬、牛前優先選用！」

▲年夜飯每道菜色的烹調方式不同，搭配的油品也要注意，需要高溫煎炸的料理如煎蘿蔔糕、烏魚子以及炸物，就可用葵花油、芥花油烹調，「涼拌菜還可適量加入頂級初榨橄欖油，讓風味更加可口！」（圖／高紹庭提供）

既瞭解了多元用油的重要性，也要進一步知曉如何挑選好油。高紹庭細心地以視覺、嗅覺、味覺三個方向來分辨油品好壞，首先從外觀看，油品是否清澈透亮。購買回家後，烹調前先聞看看有無油耗味及酸味。再來進行烹調或油炸，若是品質不好的油品，除了發現食物會混雜油耗味外，油品的發煙點也會降低，「建議挑選有信譽的大品牌，用油也較有保障。」使用後，可稍微擦拭瓶口，除去倒油時殘留的油滴，減少油品氧化產生耗味的風險。

創立超過30年的「得意的一天」，品質深受消費者信賴，是許多小資上班族自小就在家中廚房看過的熟悉品牌，從主廚們愛用的100%純葵花油、100%純芥花油，到多款由義大利原裝進口的頂級初榨橄欖油、純橄欖油等一應俱全，以專業精煉技術打造透亮油質，加上通過「SQF國際食品品質驗證」，更讓初入廚房的年輕人放心地一次買齊。

▲「得意的一天」是許多人自小熟悉的油品品牌。（圖／記者黃克翔攝）

迎接新春時刻，得意的一天即日起也在全聯及各大量販通路，推出期間限定得意的一天品牌滿額贈品活動，讓大家安心料理、暖心享用美食。另外，針對年節送禮需求消費者，再推出實用、健康又體面的進口油品禮盒，新的一年就以新學到的多元用油撇步與穩定油品，為自己和親朋好友打造健康美味的新生活！

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