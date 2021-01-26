　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

過年吃好也要吃巧！模特兒營養師強調「聰明用油」　新的一年吃出健康生活

笑容甜美的高紹庭是模特兒也是營養師，常在自己的臉書粉絲頁分享營養新知。（圖／高紹庭提供）

▲笑容甜美的高紹庭是模特兒也是營養師，常在自己的臉書粉絲頁分享營養新知。（圖／高紹庭提供）

消費中心／綜合報導

現代人上班壓力大，往往在吃飯時間不正常又暴飲暴食下，維持健康變成挑戰。新的一年不想再重蹈覆轍，該怎麼做呢？過去，一般人的既定印象往往會從「少油」下手，例如水煮、刻意不吃油等，反而食之無味難以持久，然而該怎麼吃，才能吃得健康？現在就由同時兼具模特兒身份的高紹庭營養師來指點。

「不同油品的營養價值都不一樣！」高紹庭以常見的葵花油、芥花油與橄欖油做分析。「葵花油、芥花油具有人體無法自行合成的優質不飽和脂肪酸，功能在參與人體許多重要代謝，因此特別需要從飲食、油脂中攝取。」而地中海飲食的代表用油橄欖油，則「具有單元不飽和脂肪酸Omega-9與橄欖多酚，對於維持健康有正面效果。」懂得視不同烹調方式選用不同的油，平衡攝取多元脂肪酸，就是營養師的私房用油守則。

▲▼得意的一天產品情境照。（圖／記者黃克翔攝）

▲油品富含人體無法自行合成的營養素。（圖／記者黃克翔攝）

高紹庭經常在自己的粉絲專頁分享營養須知、健康飲食小撇步，以及俐落動人的模特兒工作紀錄，讓人不免好奇高紹庭平日煮食料理的習慣，想和她一樣吃出健康與活力。她表示就和許多人一樣，日常喜歡吃的家常菜都以煎炒手法為主，高溫的料理方式，控溫與選油很重要，「煎炒時，烹調溫度不用特別高，建議使用發煙點約220℃左右的葵花油，油質耐高溫才不易變質，還能豐富料理的營養與風味。」另外，涼拌菜色也是高紹庭的心頭好，她會選用僅經過一道低溫壓榨的頂級初榨橄欖油 (Extra Virgin)，以涼拌、中低溫拌炒的方式，更能吃到橄欖的高營養價值和獨有的香氣，「像是把紅蘿蔔燙熟，再用頂級初榨橄欖油拌勻，就可以更加使紅蘿蔔中的β-胡蘿蔔素釋出，減少食材的澀感，口感更融和。」

面對倒數剩不到一個月的農曆春節，高紹庭也特別提醒年夜飯的用餐順序，讓大家吃得健康開心又舒服。當面對一桌的大魚大肉，「建議大家可以先喝湯暖個胃，再來吃些蔬菜，桌上一定會有的雞、魚，都是優良蛋白質的來源，建議可以在豬、牛前優先選用！」

▲▼用油,多元用油,營養師,模特兒,高紹庭,橄欖油,芥花油,葵花油,過年,年夜飯。（圖／高紹庭提供）

▲年夜飯每道菜色的烹調方式不同，搭配的油品也要注意，需要高溫煎炸的料理如煎蘿蔔糕、烏魚子以及炸物，就可用葵花油、芥花油烹調，「涼拌菜還可適量加入頂級初榨橄欖油，讓風味更加可口！」（圖／高紹庭提供）

既瞭解了多元用油的重要性，也要進一步知曉如何挑選好油。高紹庭細心地以視覺、嗅覺、味覺三個方向來分辨油品好壞，首先從外觀看，油品是否清澈透亮。購買回家後，烹調前先聞看看有無油耗味及酸味。再來進行烹調或油炸，若是品質不好的油品，除了發現食物會混雜油耗味外，油品的發煙點也會降低，「建議挑選有信譽的大品牌，用油也較有保障。」使用後，可稍微擦拭瓶口，除去倒油時殘留的油滴，減少油品氧化產生耗味的風險。

創立超過30年的「得意的一天」，品質深受消費者信賴，是許多小資上班族自小就在家中廚房看過的熟悉品牌，從主廚們愛用的100%純葵花油、100%純芥花油，到多款由義大利原裝進口的頂級初榨橄欖油、純橄欖油等一應俱全，以專業精煉技術打造透亮油質，加上通過「SQF國際食品品質驗證」，更讓初入廚房的年輕人放心地一次買齊。

▲▼得意的一天產品情境照。（圖／記者黃克翔攝）

▲「得意的一天」是許多人自小熟悉的油品品牌。（圖／記者黃克翔攝）

迎接新春時刻，得意的一天即日起也在全聯及各大量販通路，推出期間限定得意的一天品牌滿額贈品活動，讓大家安心料理、暖心享用美食。另外，針對年節送禮需求消費者，再推出實用、健康又體面的進口油品禮盒，新的一年就以新學到的多元用油撇步與穩定油品，為自己和親朋好友打造健康美味的新生活！

更多用油小撇步：https://reurl.cc/main/tw
好油下單　即時送到家：https://reurl.cc/1ggZq9

ET快訊
被爆和空姐有私生子　周杰倫火大回應了
逆子23刀殺父放水流嗆「殺爸爸剛好而已」　二審再判無期徒刑
考學測被蜜袋鼯爬上身　受害女學生高EQ回應了
區間測速被爆是陸製　交通部急喊卡
快訊／部桃回溯採檢再擴大？陳時中下午2點說明

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

過年煮出五星級年菜！大倉久和大飯店大廚傳授「用油撇步」打造龍虎斑料理

今年來點西式年菜！知名人氣鐵板燒主廚傳授用油秘訣　年菜清爽少負擔

年節歡聚愈喝愈盡興！品酩行家林一峰、小亨利分享「玉山高粱　私心飲酒SOP」

「熱血雙主播」不是在轉播就是在前往活動的路上！徐展元選商務筆電「夠輕夠快」才跟得上他

看見黑暗／全台第一位英國認證「視障咖啡師」！林佳箴攜正能量奔走　為身障者爭取多元就業機會

出不了國就到「京町8号」感受懷舊日治風情　招牌「銀行家咖哩飯」讓客人一秒回日本

從育幼院萌芽的味道！台中「魔女露露的廚房」把南瓜當主題　精選食材打造異國料理

過年聚餐看這！台新「牛轉錢坤6%發發發」精選餐廳買一送一　指定通路享最高6%回饋再抽萬元紅包

日日餐餐麥卡倫　飲食生活作家葉怡蘭力薦：麥卡倫雙雪莉桶12/15/18年

過年吃好也要吃巧！模特兒營養師強調「聰明用油」　新的一年吃出健康生活

大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～

女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

居隔5000人！陳時中：沒時間等　「案889風險高」部桃整棟列紅區

「羅根李」上《我獨》一個人掃完積雪　小狗「莫理」隨地尿..讓他擦到崩潰

稱「部桃應停止進出」、1人1室　邱淑媞遭網友出征哽咽：好可怕

過年最怕被狂問「私人事情」！創意價目表T恤幫明定紅包價碼

郭書瑤《未來媽媽》流產痛到撕心裂肺　對不起..「原來揮手是說再見」

過年聚餐看這！台新「牛轉錢坤6%發發發」精選餐廳買一送一　指定通路享最高6%回饋再抽萬元紅包

日日餐餐麥卡倫　飲食生活作家葉怡蘭力薦：麥卡倫雙雪莉桶12/15/18年

過年吃好也要吃巧！模特兒營養師強調「聰明用油」　新的一年吃出健康生活

大江翠最後4字頭！面萬坪公園、鄰新板特區　「大禾」有薪即可入住

不能出國囤貨　日本最夯必買庫存見底怎麼辦？！美式賣場一次補齊超划算！

通勤神卡誕生！民眾激推「星展eco永續卡」　週五捷運免費搭

單筆7000萬消費創歷年新高　麗晶精品業績飆21%成長

線上書展必買攻略！電子書最便宜只要7元　儲值滿額送閱讀器

漸層「金沙雀綠」絕美！屈臣氏聯名銀康「4款獨家口罩」1／27開賣

快訊／買美式中大獎！全家「千萬發票得主」出爐　還有1人中200萬

基督寄宿學校疫情擴散！南韓再增354人染新冠...空間密閉是主因

快訊／基隆男盲駕撞路旁車　悄悄開後行李廂丟「虧心事」糗了

訂房網訂民宿！業者「狂求取消」他納悶　過來人曝經驗：有配合過

民眾黨籲中央提出「房屋黑市解決方案」　推動租屋市場透明化

侯友宜：新北補習班、安親班若未嚴格防疫就勒令停課

防疫優先！廣德海鮮1/25-2/9取消內用「僅提供外帶」　網：太佛心

老婆半夜喊痛…床單全炸血！他急叩119「女兒10分鐘出生」：太偉大

連跑車市場都要「龍頭制霸」？TOYOTA重新註冊Celica新車名

大都會積極網羅鮑爾　但不願開價超過1.2億美元

公車站活春宮！無恥情侶路邊忘我「吞吐」　路人爆氣撂人圍觀

消費熱門新聞

幸運兒揭曉！7-11「花25元中千萬」

只有1人！全聯開出「1張千萬發票」

買美式中了！全家開出2張千萬發票

新年接財氣　小心衣物悶臭味壞好運

買好買滿！台彩加碼8.6億近4年最高

頂呱呱連5天推超殺「百元套餐」

日本夯品美式賣場一次補齊超划算

牛年命理師帶你全聯掃貨強運整年

必勝客歡樂吧又收一間！　

麥當勞打造療癒「熊大禮盒」！

屈臣氏絕美金沙雀綠口罩1／27開賣

美式賣場洗碗精CP驚人網友求代購

疫情升溫各大通路「口罩、酒精」最夯

麗晶精品整體業績飆21%成長

更多熱門

相關新聞

還有寒流？　彭啟明曝「過年天氣」：大家可以準備一下

還有寒流？　彭啟明曝「過年天氣」：大家可以準備一下

天氣風險公司總經理彭啟明表示，預計下周到過年前，仍尚未有顯著較強冷空氣的訊號，過年期間以現在整個大趨勢來看，是正常偏暖的機會比較高，所以大家可以準備一下，「很多人會問我還會不會有寒流，我們不能說完全沒有，但是機會比較低。」

大觀音亭暨祀典興濟宮停辦過年宗教活動

大觀音亭暨祀典興濟宮停辦過年宗教活動

台東計程車春節加成每趟+50元

台東計程車春節加成每趟+50元

教團控營養午餐食材費僅「2瓶養樂多」！

教團控營養午餐食材費僅「2瓶養樂多」！

隔離5000人！醫預言「最恐怖時間點」

隔離5000人！醫預言「最恐怖時間點」

關鍵字：

用油多元用油營養師模特兒高紹庭橄欖油芥花油葵花油過年年夜飯得意的一天

讀者迴響

熱門新聞

228公園爆性侵！男遭86歲翁「強行吞吐」

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

再見寒冬！10°C跳崖式濕凍→暖到過年

韓吃播主遭控辱華　最新影片「醃泡菜」嗆爆

學測考到一半「老鼠爬上身」！中山女高生跌地尖叫

幸運兒揭曉！7-11「花25元中千萬」

陽光妹酒醉遭性侵驚醒　掐噁男命根仍失身

婚宴延期3天前告知　新人遭餐廳索賠22萬

即／傳員工發燒、味覺喪失　仁寶回應了

《學校2017》韓女星輕生！得年26歲

台積電男女主管爆婚外情！拍屁、過夜全被拍

快訊／是你嗎？在全聯買食材就中千萬大獎「被幸運之神眷顧！」

月薪破10萬還準時上下班　網推1職業：爽賺

板橋望族51億買中和好市多　年收租金破6千萬

半夜爆「彭于晏追唐禹哲」出櫃宣言

更多

最夯影音

更多
大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～

大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～
女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面