必勝客歡樂吧「101煙火景觀席」12/30開搶　限現場排隊訂位

必勝客歡樂吧光復餐廳店有60席窗邊座位可以觀賞101煙火，每到跨年時刻一位難求。業者今年12月30日下午2點起開放現場排隊預約，計畫在此迎接新年的民眾要盡早安排。

必勝客歡樂吧光復餐廳店跨年當天延長營業時間，全店180座位，有60窗邊座位可無遮擋觀看台北101煙火。業者12月30日下午2點起開放現場訂位，可選擇用餐時間及座位，晚餐有4個時段。

業者提醒，跨年當天價格有調整，成人午餐時段529元，下午5時後599元；6至12歲兒童午間時段249元，下午5時後328元；3至6歲小童午間時段50元，下午5時以後150元，以上價格需多收10%服務費。

必勝客歡樂吧光復餐廳除提供現做比薩、義大利麵、烤雞、副食、甜點、沙拉等吃到飽，加價199元再享台灣啤酒生啤無限暢飲，成人午間時段平日479元、假日含例假日529元，兒童收費6至12歲為179元，滿3歲至未滿6歲者酌收清潔費50元，以上價格需多收10%服務費。

同為搶攻跨年聚餐商機，王品集團旗下6品牌延長當晚營業時間，主打燒肉吃到飽的「肉次方」，全台門店跨年夜延長營業至凌晨1點，12月31日當晚享啤酒買1送1優惠，追肉人可以爽烤和牛嫩肩牛排、肋眼牛排到2026年；位在西門町商圈的「向辣」和「尬鍋」，則是凌晨2點才打烊。

「和牛涮」台北忠孝東、台南中華西和高雄博愛店，延長營業時間至凌晨3點，高雄夢時代店到隔日凌晨1點，其餘門店營業至凌晨2點。全台「青花驕」街邊型門店開到凌晨3點，百貨商場內門店，如台南新光新天地、台北信義A11和台北南港車站店則配合商場營業時間。

跨年夜開得最晚的「聚」在台南，台南中華西店凌晨12點半才關店打烊，其餘街邊門店營業時間延長到11點到12點不等，消費者可關注品牌官網，掌握各店跨年夜的營業時間。