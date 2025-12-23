　
民生消費

必勝客歡樂吧「101煙火景觀席」12/30開搶　限現場排隊訂位

▲▼必勝客歡樂吧光復餐廳店推出「101煙火景觀位」。（圖／業者提供）

▲必勝客歡樂吧光復餐廳店上月剛完成整修。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

必勝客歡樂吧光復餐廳店有60席窗邊座位可以觀賞101煙火，每到跨年時刻一位難求。業者今年12月30日下午2點起開放現場排隊預約，計畫在此迎接新年的民眾要盡早安排。

必勝客歡樂吧光復餐廳店跨年當天延長營業時間，全店180座位，有60窗邊座位可無遮擋觀看台北101煙火。業者12月30日下午2點起開放現場訂位，可選擇用餐時間及座位，晚餐有4個時段。

▲▼必勝客歡樂吧光復餐廳店推出「101煙火景觀位」。（圖／業者提供）

▲必勝客歡樂吧光復餐廳店有大片玻璃窗可以清楚看到101。

業者提醒，跨年當天價格有調整，成人午餐時段529元，下午5時後599元；6至12歲兒童午間時段249元，下午5時後328元；3至6歲小童午間時段50元，下午5時以後150元，以上價格需多收10%服務費。

▲▼必勝客歡樂吧光復餐廳店推出「101煙火景觀位」。（圖／業者提供）

▲必勝客歡樂吧光復餐廳店12月31日價格、用餐時段一次看。

必勝客歡樂吧光復餐廳除提供現做比薩、義大利麵、烤雞、副食、甜點、沙拉等吃到飽，加價199元再享台灣啤酒生啤無限暢飲，成人午間時段平日479元、假日含例假日529元，兒童收費6至12歲為179元，滿3歲至未滿6歲者酌收清潔費50元，以上價格需多收10%服務費。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，未成年請勿飲酒，酒後不開車。

▲王品6品牌跨年夜延長營業時間一覽表 。（表／記者黃士原製）

▲王品6品牌跨年夜延長營業時間一覽表。（表／記者黃士原製）

同為搶攻跨年聚餐商機，王品集團旗下6品牌延長當晚營業時間，主打燒肉吃到飽的「肉次方」，全台門店跨年夜延長營業至凌晨1點，12月31日當晚享啤酒買1送1優惠，追肉人可以爽烤和牛嫩肩牛排、肋眼牛排到2026年；位在西門町商圈的「向辣」和「尬鍋」，則是凌晨2點才打烊。

「和牛涮」台北忠孝東、台南中華西和高雄博愛店，延長營業時間至凌晨3點，高雄夢時代店到隔日凌晨1點，其餘門店營業至凌晨2點。全台「青花驕」街邊型門店開到凌晨3點，百貨商場內門店，如台南新光新天地、台北信義A11和台北南港車站店則配合商場營業時間。

跨年夜開得最晚的「聚」在台南，台南中華西店凌晨12點半才關店打烊，其餘街邊門店營業時間延長到11點到12點不等，消費者可關注品牌官網，掌握各店跨年夜的營業時間。

12/21 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

全家福袋抽BMW純電休旅、iPhone 17　萊爾富福箱加碼抽股票

三商炸雞買1桶送1斤！速食店聖誕跨年優惠　拿坡里披薩買大送大

把狀態留在對的時間裡　蔡淑臻談海芙電音雙波的全層保養

年末不是補救，是升級！海芙電音雙波定義質感保養新標準

冬天冷知識！發熱衣「疊穿大法」暖度強到翻倍　再教2招檢查「保暖期限」

東森購物新服務上線！推現金券跨平台點數兌換　首波攜手icash Pay

好市多創意再升級！「蘋安威」特調掀年末派對風潮、網友驚呼：原來威士忌可以這樣玩

超商公布「年度7大美食趨勢」　翻轉布丁掀話題、買三餐愛搭雞蛋

UG董事長道歉仍遭抵制　母公司股價盤中慘跌逾7%

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」：個性勇敢耿直

張文最後一餐「千元大鈔買豆漿」！獨坐超商10分鐘　雙手交疊沉思

朋友拜託顧貓「很兇很流氓」　結果牠黏TT狂蹭猛聞超撒嬌

22歲男變裝日本浪人！背武士刀環島行走九份　遊客恐慌急報警

九州洗錢438億開庭「破百人到場」　百億賭王+美女董座都來了

ET民調／南投10大政策平均滿意度78.6%　許淑華施政滿意度獲84.4%肯定

可成遭爆因機密外洩撤出中國　公司澄清：是主動出擊策略轉型

男輕信「美化金流」陷阱　交出2帳戶洗錢2538萬！判刑7月罰6萬

官員示警赴「這3國」恐被送中　外交部：視情勢調整旅遊警示

民進黨推「最台聖誕禮物」平安順心護台灣桌曆　12/24起限量領取

郭書瑤單身7年被曖昧對象「斷崖式封鎖」　委屈認：該做的都做了

富邦證推出「台美股定期定額」平台　千元小額投資跨市場

台師大邀英日名師寒假開永續課程　開放社會人士選課

陸4歲女童染梅毒！竟是奶奶「愛的舉動」害了她

創史上最高紀錄！《榮耀家族》爆紅推坑「有馬紀念」685萬人投票

陳詩媛幫王齊麟戴戒指卡住　他親自獻唱〈我喜歡你〉

