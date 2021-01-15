看見黑暗／全台第一位英國認證「視障咖啡師」！林佳箴攜正能量奔走　為身障者爭取多元就業機會

▲16分鐘煮7杯咖啡！台灣首位視障咖啡師林佳箴 助視障學童翻轉人生。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝盛帆)

記者萬玟伶／台北報導

熟練地燒水、秤咖啡豆量、研磨成粉、放上濾紙、悶蒸再注水萃取，眼前的咖啡師神情專注、節奏俐落。然而細看，她低於常人的視線與目測視角，還是不免道出從容身影背後的秘密。

▲笑容燦爛的「視障咖啡師」林佳箴，讓人絲毫看不出她目前左眼視力僅剩光覺、右眼不到0.01，平日全靠光感與大片的色塊、色差來辨別眼前事物。（圖／記者湯興漢攝，下同）

青春期視力急遽退化 醫宣布只能用到40歲

「我只花1秒鐘時間難過」

她是林佳箴，2015年成為全台第一位考取英國國際咖啡師證照的視障者。她也曾創業開店，積極培訓和她一樣的視障朋友在餐飲界獨當一面，且一開就是10年。

「手沖咖啡對視障者來說真的很難。」咖啡餐飲經驗超過20年的林佳箴解釋，像注水這一步，水流很要求穩定，繞圈要繞得均勻，萃取出的咖啡液風味才佳。「我看不到水流，但我分得出咖啡粉和濾紙的深淺色，我只能利用色差去抓注水的位置。」再者，視障者也無法觀測注水量，腦筋動得快的林佳箴想到2種方法，一是手測壺中水量，二是默算注水圈數。無論何種方法都是土法煉鋼，卻是視障者貫徹職人精神的唯一途徑。

▲咖啡師在注水時也需注意不能沖到濾紙，以免把味道帶進咖啡裡，如此精準的要求對於視障朋友來說實是一大挑戰。

兒時一場意外導致林佳箴左眼外傷性白內障，就讀專科時再面臨視神經萎縮，急遽退化至右眼0.03、左眼僅剩光覺的狀態，醫生更宣判她的眼睛只能用到40歲。「我其實只花一秒鐘時間難過。」身形削瘦的林佳箴，口中吐出的每一個字卻是那麼鏗鏘有力，「因為我想的是，那接下來我要做什麼？」

怕連累家人，林佳箴決定休學投入餐飲，做出興趣後更和兄姊開起咖啡店，名為「視障姑娘的甜裡開始」，以自得其樂的心情邁步前進。一路在普通學校念書的她，2014年應邀至啟明學校演講，詫然發現「竟然有這麼多身障孩子」而且多數對未來一片茫然，莫名燃起使命感的她，隔年便租下鄰間再開簡餐店，想讓視障生多一個實習甚至就業的地方。

▲▼學生時代的林佳箴。（圖／林佳箴提供）

▲▼「視障姑娘的甜裡開始」雖已關店謝幕，卻仍在無數老客人心中留下深刻印象。（圖／林佳箴提供）

等到視障者前來打工兼職，又是另一個考驗的開始。「我的餐飲經驗都是自學而來，因為缺少一套系統，帶員工的過程其實浮現很多問題。」林佳箴想，如果我去報名課程上課，是不是就能建立一套做法，還能取得證照？她大笑，「我就是這樣才決定去考國際咖啡師證照的。」

「準備考照我才發現，累積幾年的餐飲經驗幾乎無用。」要通過英國官方評估，必須要在16分鐘內調製7款指定飲品，同時要在指定地點、以指定器具來做。「考試時我要自己去按計時器，按下的那刻就開始，飲品做完再去按停。」她花了四個月時間上課，每天打烊也留在店裡，將吧檯刻意佈置成考場反覆練習，才終把證書緊握在手。林佳箴回想仍不免激動，「其實我也是想證明給我自己和大家看，即使眼睛不好，我還是可以擁有餐飲專業！」

▲英國國際咖啡師證照。（圖／林佳箴提供）

「我們做餐飲受傷很正常，就和明眼人一樣。」

花200倍耐心手把手教起 帶視障孩子做不一樣的夢

開起二店後，當時啟明學校的系主任也頗能認同「讓視障生擁有實戰經驗」的觀點，於5年前特邀林佳箴擔任職涯探索選修課程的老師，教授學生看似不可能做到的飲料調製、餐飲服務技能。

「這學期我的學生有弱視也有幾乎全盲，另外也有多障學生，像對明眼人來說簡單的水果茶，我一週一堂課，花好幾個禮拜才上完。」每個視障生的理解程度不一，不像一般老師在前頭示範就好，林佳箴得要一個一個手把手教。以蘋果牛奶的前置作業來說，每個孩子到練習台上，林佳箴得先帶他們用手觸摸表皮和形狀，確認有無標籤貼紙，再摸出蘋果頭尾，才能拿刀慢慢從中間立切，接著才去蒂頭、切塊。明眼人不用3分鐘就能完成的分切，有些孩子得花上15分鐘以上，而且可能下堂課就忘了步驟。

▲▼「即使是明眼人，進到廚房也會劃傷、燙傷。」林佳箴偶有台灣身障孩子多被過度保護之感，「其實孩子比我們想像的還要堅強。」採訪過程中有學生不慎受傷，經過包紮後，仍主動要求完成分切任務！

「教孩子真的是一件很辛苦、很辛苦、很辛苦的事。」林佳箴以連續3 Combo的口吻好笑又好氣地說，「面對視障學生和員工，真的要花比別人多200倍的耐心。」但曾經成功培訓一位幾近全盲的夥伴，讓林佳箴儘管再累都想做下去。「身障生做餐飲真的很難，可是當你願意挑戰自己、追求夢想，我很願意陪你找到方法，一起走下去。」

▲▼許多沒有經驗的視障生，剛開始上課手都是抖的，但一個學期過後，看著他們成功做出飲品，捧著成果滿足的享用，對林佳箴來說，都是一點一滴的成就感。

奔走企業以身示範 為身障爭取就業機會

「我想知道視障者到企業駐點做餐飲，有沒有可能。」

如今不被店面綁住的林佳箴，走跳範圍更廣了，除了啟明學校的課程，她也成為黑暗對話社企培訓師，同時以身示範餐飲技能，積極前往學校、企業演講或駐點。過去開店是為了給視障者一個工作環境，然而多年以後，了解視障者不是只能走按摩一途的民眾仍然有限，政府雖制定「身心障礙者權益保障法」，規定員工總人數34～66人就得進用1名身障者，但仍是有大企業被開罰後依舊故我。林佳箴說得明白，「店面有限，我開店可以請的身障者最多也就2個，我想是不是乾脆自己幫身障者開疆闢土，從到處駐點開始，讓更多公司企業知道，聘雇身障者其實並不麻煩。」

▲▼2020年下半年，林佳箴前往新竹六家高中帶學生認識體驗視障狀態，也應邀前往立端科技公司駐點手沖咖啡。（圖／林佳箴提供）

暫時放下手沖咖啡，致力為身障者爭取就業機會，是林佳箴現在馬不停蹄的目標，近日她更接獲自己挺進第17屆KEEP WALKING夢想資助計畫複審入圍名單的消息，就連興奮也只給自己一秒鐘時間的林佳箴，帶著藏不住的正能量這麼說，「一個人的力量也許很小，但希望社會大眾有天能明白，只要給我們一個友善的環境和機會，身心障礙者能做的事情，也可以很不一樣！」