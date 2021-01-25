LINE群組瘋傳「台塑染疫者足跡」網友恐慌　嘉義男子被抓慘了

▲網路流傳丹麥技師足跡圖表，嘉義市政府證實為假訊息 。（圖／嘉義市政府提供）



記者翁伊森、邱茀濱／嘉義報導

台塑丹麥籍技師（案874）曾於14日至16日到嘉義新港廠執行業務，網路上隨即流傳他在嘉義走過的足跡，引發雲嘉南民眾恐慌。不過，嘉義市府日前已澄清此為不實訊息，警方也於今（25）日揪出散播男子，並依法移送偵辦。

據悉，22日網路開始流傳一張丹麥籍技師在嘉義的活動足跡，嘉義警方發現暱稱為馬克的男子在3千多人的LINE群組（嘉義綠豆大小事）裡，公開散播「台塑新港廠的技師/案874走過的足跡2021年」、「這是真的嗎」、「這樣等於全嘉義觀光景點都去過了」等訊息，造成大批民眾恐慌。

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目前，嘉義朴子分局警方已循線鎖定散播男子，通知到案後對方坦承轉傳到公開社群群組情事，訊後立即依法移送偵辦。警方呼籲，傳染病防治法第63條「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，科新台幣300萬元以下罰金。

另外，嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條「散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金。」

嘉義市府也提醒民眾，防疫資訊需以指揮中心發布為主，市民朋友勿驚慌、需查證。若傳播疫情謠言或不實訊息，最高可處300萬元罰金、3年有期徒刑。

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