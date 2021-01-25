鴻海、台積電祭避桃令！　和碩：桃園員工照常上班

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記者趙蔡州／綜合報導

衛福部立桃園醫院院內群聚感染持續擴大，中央流行疫情指揮中心24日緊急宣布，擴大相關接觸者約5000人進行居家隔離，台灣各科技大廠紛紛宣布會升級或全力配合防疫。和碩25日晚間發布聲明，他們的防疫措施一直以來都是最高規格，未來有任何員工被匡列就執行居家隔離。

和碩25日晚間表示，公司防疫措施一直以來都是最高規格，桃園地區員工暫時維持正常上下班，但只要有任何員工被匡列「就立刻執行居家隔離」，公司及工廠門口每天都有警衛量體溫、登錄電腦填寫健康申明表，餐廳在疫情爆發後就設有隔板，也鼓勵食物盡量帶回座位吃，訪客和供應商非必要進入辦公室。

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▲和碩聯合科技股份有限公司。（圖／資料照片）

除了和碩外，鴻海25日也發布聲明，為了因應部桃醫院疫情擴大、配合政府防疫工作，居住在桃園市有跨地區上下班的員工，未來將調整為在地廠區上班，同時各廠提高疫情等級，啟動網格化分流上班，暫停各廠間環廠線接駁車，跨廠區會議改以視訊為主，並提升各廠公共區域（茶水間、廁所等區域）消毒等級。

宏達電董事長王雪紅日前也宣布，只要居住地在桃園的員工都必須居家上班，新店廠區員工則採取分流上班，並針對同仁及家屬若被匡列為隔離者，除了必須即時向公司回報外，還可以按隔離人數申請隔離慰助金每人2000元。

台積電則宣布，員工在1/6到1/19出入過部立桃園醫院，也就是院內感染爆發期間，包括就醫、看診、陪病探病等，或有跟進出部桃密切接觸者，將暫停進公司權限，改為居家辦公。

