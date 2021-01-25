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涂醒哲不後悔「和平封院」　羅智強批：民進黨有完沒完啊

▲▼國民黨全台22縣市串連「反萊豬、拚公投、護食安」記者會-江啟臣,李乾龍,羅智強,王育敏（圖／記者周宸亘攝）

▲羅智強。（圖／記者周宸亘攝）

記者邱茀濱／綜合報導

衛福部桃園醫院爆發新冠群聚感染，讓前台北市衛生局長出面提出「封院」政策，但卻引來綠營砲轟，甚至一度怪罪前總統馬英九。對此，台北市議員羅智強特別翻出當年衛生署長涂醒哲在SARS結束5年後，坦言從不後悔和平封院的訪談，並批評民進黨到底有完沒完啊。

羅智強在臉書貼出一張照片顯示，當年SARS結束後5年，涂醒哲曾感慨非醫療專業讓決策失焦，並坦言「對於當初封院的決定，雖外界有不同的聲音，但堅持當初的決定是對的，因為如果當時沒能將感染源控制在和平醫院內，後果將難以想像。」

這讓羅智強一度痛批，「好啦好啦，都民進黨對，其他人全部都該死」，並轟民進黨又拉馬英九下水，「SARS經驗好的部分，都是民進黨功勞；SARS經驗壞的部分，都是馬英九該死，這樣子，蔡英文妳高興了吧？」。最後，他強調，好好防疫，做出成果，大家都支持，「連防疫都要搞清算前朝的戲碼，有完沒完啊？」

事實上，馬英九辦公室今日發新聞稿反駁，每當外界討論過去的防疫經驗時，就屢屢有人拿「和平封院」轉移焦點，但當年的防疫決策和現在一樣都是由「中央下令，地方執行」。

馬英九辦公室強調，「中央下令，地方執行」，就是當時的決策過程（2003年為前總統陳水扁執政、馬英九為台北市長），如同現在由中央流行疫情指揮中心負責新冠肺炎防疫決策，SARS時，中央也在衛生署成立疫情因應小組，和平封院這種重大決策，並非地方政府就可單獨決定。

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