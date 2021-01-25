　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

登外媒談新冠疫情！陳建仁：武漢若早通報WHO...病毒不會擴散全球

▲▼武漢解除封城。（圖／路透社）

▲武漢最先爆發新冠病毒。（圖／路透社）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎疫情持續嚴峻，前副總統陳建仁近日受訪時直言，如果在2019年12月中時，武漢的情況能夠更早傳達給WHO，並讓WHO的專家小組去調查，他認為這場疫病就能被壓下，沒有其他國家會受苦。

陳建仁22日接受半島電視台（Al Jazeera）專訪，不僅大談台灣防疫經驗，更預計如果疫苗接種計劃確實，歐洲大約在6月份就能回到所謂「正常」的生活，但與其回到舊的狀態，他認為應該建立起新的常態，「這代表我們即使控制住了疫情，仍然要對未來任何的傳染性疾病保持警覺。」

陳建仁指出，台灣因為有過中國傳來的SARS、H5N1禽流感，以及非洲豬瘟的經驗，所以對鄰近區域的疫病保持高度警覺。在2019年12月31日，PTT出現武漢7名「非典型肺炎」病例的新聞，台灣當時就立即要求隔離武漢來的旅客，到了1月中便把「新冠肺炎」列為法定傳染病，並於2月中限制來自中港澳的旅客入境。

▲前副總統陳建仁肯定余登發為台灣民主運動先驅。（圖／桃園市政府提供）

▲前副總統陳建仁。（圖／桃園市政府提供）

至於中國最初的防疫措施，陳建仁說，一開始他以為武漢會做得很好，畢竟中國是被SARS衝擊最嚴重的國家，但當台灣派2名專家過去時，卻發現武漢僅對有症狀的病人進行治療，沒有隔離病患相關接觸者，造成社區內大量的傳播，讓他一度驚呼「天啊，這真糟糕！」

針對病毒的起源，陳建仁則指出，從流行病學家的角度，這場疾病應該是源自最初爆發的地點，從來不可能是從某個地區傳播至另一個地區引爆，這是非常不可能的事。最後他認為，新冠病毒無論是來自雲南野生蝙蝠或從實驗室外流都是有可能的，因此需要調查並公開。

►泰國限定版POCKY超划算才43元！

ET快訊
大牌女主持一家4口「喝喜酒只包1600」　新娘超傻眼
摩鐵3女8男「極樂雜交」！女大生獻身賺6000　親吐背後原因
居檢男「防疫旅館猝死」鄰居嚇壞　在地人瞄一眼抖爆：要去收驚了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

登外媒談新冠疫情！陳建仁：武漢若早通報WHO...病毒不會擴散全球

車用晶片全球短缺　日本政府請求台灣協助增產半導體

前首爾市長朴元淳輕生亡...人權委員會證實：曾「性騷」女秘書！

北韓公主金與正慘遭降等！開嗆南韓發洩...他分析：影響力未減弱

妻兒去世受打擊！美富翁辦論文獎　懸賞2800萬求「死後世界」證據

143顆衛星一次送上去！　SpaceX「共乘」任務刷新紀錄

口罩這樣挑！美國科學家曝防護關鍵　N95憑1優點「完勝」醫療口罩

南韓國會議員慘遭黨主席性騷...她血淚指控：我的尊嚴被你踐踏！

大阪男收確診文件…驚見「葬儀社廣告」！　他一看噴淚：逼到絕境

巴西足球隊遇空難！小型飛機起飛後「撞地墜毀」　機上6人全罹難

打罵有用？愛的教育vs.鐵的紀律 動口or動手？管教孩子大哉問！

薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

吳宗憲脫口：佩岑姐姐..Sandy嚇到要他閉嘴　恭喜華晨宇生子：我就是一個典範

案889感染源不明！部桃全列警戒 估計5000人強制居家隔離14+7

小嫻怕習武爸欺負金剛..「不敢帶回家」　曝將創業「賣檳榔」遭吃豆腐就叫男友擋！

婦逛賣場「手指督進去」撥弄櫻桃　一次拆3盒！1分鐘翻攪片掀眾怒

嗆警三字經！醉男1分鐘遭側摔3次 妻尖叫阻撓...兒大喊：我要錄影

慢動作記錄「毛茸茸兔兔」洗臉 先搓手再畫圓臉頰肉軟Q彈起❤

鄭容和邊踩腳踏車邊開唱「真的好累XD」　粉絲點《Checkmate》..中文詞都記得！

泱泱超敢玩！雲霄飛車全程不尖叫　工作人員一起挑戰...玩到崩潰

登外媒談新冠疫情！陳建仁：武漢若早通報WHO...病毒不會擴散全球

車用晶片全球短缺　日本政府請求台灣協助增產半導體

前首爾市長朴元淳輕生亡...人權委員會證實：曾「性騷」女秘書！

北韓公主金與正慘遭降等！開嗆南韓發洩...他分析：影響力未減弱

妻兒去世受打擊！美富翁辦論文獎　懸賞2800萬求「死後世界」證據

143顆衛星一次送上去！　SpaceX「共乘」任務刷新紀錄

口罩這樣挑！美國科學家曝防護關鍵　N95憑1優點「完勝」醫療口罩

南韓國會議員慘遭黨主席性騷...她血淚指控：我的尊嚴被你踐踏！

大阪男收確診文件…驚見「葬儀社廣告」！　他一看噴淚：逼到絕境

巴西足球隊遇空難！小型飛機起飛後「撞地墜毀」　機上6人全罹難

小紅書《6個睡前變美習慣》討論爆棚！原來頭髮分線也有學問

遠洋漁船「冰箱」偷裝10支巨根！輪機長：我想泡酒啊　下場悲劇了

桃園取消學校寒假輔導　鄭文燦決策背後思考曝光

涂醒哲不後悔「和平封院」　羅智強批：民進黨有完沒完啊

正妹網紅被盜照…私下求撤除！小琉球旅館老闆狂嗆「告我啊」：滾

張鳳書16年《美食鳳味》改版不捨　50歲倒數...曝更年期心境

99%病菌卡在鞋帶上！專家曝「2沾毒鞋款」進屋前必做消毒6步驟

5天猛吞3公斤櫻桃竟「氰化物中毒」！　她血便20多次暈倒在廁所

環球晶收購世創最終條件！延後兩周至2/10　最低收購降至50%　

韓吃播主親手「教學醃泡菜」　遭陸網封殺沒在怕…影片目的嗆爆了

國中0朋友！黝黑眼鏡妹大逆轉 7千網傻住：超猛潛力股啊...

國際熱門新聞

巴西足球隊遇空難　機上6人全罹難

水電工等2年排不到手術　自己拿美工刀切囊腫！

土石流沖走SUV　女駕駛遭活埋亡

女大生「深夜尖叫7分鐘」成浮屍！驗出精子

他蛀牙忍1年　痛到拿鉗子DIY拔牙

川普卸任人氣慘跌！海湖莊園會員「切割」退會

川普爆列出「復仇名單」回擊共和黨

中印2021首爆流血衝突！至少24人受傷

美破2500萬人確診！拜登提就職100天1億人接種

她死於新冠下葬　9天後竟復活現身

法首席顧問提「第3度封城」！防新變種病毒強襲

18歲少年上同志交友軟體　遭仇同男網友凌虐

10歲兒跑腿買菸夜歸　父放火燒死

拜登施壓參院推53兆元紓困案　民主黨強壓共和黨

更多熱門

相關新聞

科技廠避桃　和碩：員工照常上班

科技廠避桃　和碩：員工照常上班

衛福部立桃園醫院院內群聚感染持續擴大，中央流行疫情指揮中心24日緊急宣布，擴大相關接觸者約5000人進行居家隔離，台灣各科技大廠紛紛宣布會升級或全力配合防疫。和碩25日晚間發布聲明，他們的防疫措施一直以來都是最高規格，未來有任何員工被匡列就執行居家隔離。

「台塑染疫者足跡」網友恐慌　嘉義男子被抓慘了

「台塑染疫者足跡」網友恐慌　嘉義男子被抓慘了

即／傳員工發燒、味覺喪失　仁寶回應了

即／傳員工發燒、味覺喪失　仁寶回應了

通報彰化衛生局　4名部桃接觸者　

通報彰化衛生局　4名部桃接觸者　

案889足跡曝光　柯文哲：全台防疫應一體

案889足跡曝光　柯文哲：全台防疫應一體

關鍵字：

新冠肺炎COVlD-19陳建仁半島電視台台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台南居檢男「陳屍飯店房間」

大蛇丸親姊「低胸解放深溝」結婚了！

228公園爆性侵！男遭86歲翁「強行吞吐」

5000人立刻隔離！市民爆氣：新年禮物？

快訊／《SMTM3》IRON倒在血泊中身亡

學測考到一半「老鼠爬上身」！中山女高生跌地尖叫

即／傳員工發燒、味覺喪失　仁寶回應了

桃園龍安派出所　3隔離＋13自主管理

女友和17歲弟共浴　他怒提分：不自愛

《玩很大》未播先道歉！

《學校2017》韓女星輕生！得年26歲

「國民女友」送見面禮遭打槍　黃秋生拒收秒回：我不吃！

巴西足球隊遇空難　機上6人全罹難

幸運兒揭曉！7-11「花25元中千萬」

不斷更新／全台各縣市回溯隔離人數一次看！

更多

最夯影音

更多
打罵有用？愛的教育vs.鐵的紀律 動口or動手？管教孩子大哉問！

打罵有用？愛的教育vs.鐵的紀律 動口or動手？管教孩子大哉問！
薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

吳宗憲脫口：佩岑姐姐..Sandy嚇到要他閉嘴　恭喜華晨宇生子：我就是一個典範

吳宗憲脫口：佩岑姐姐..Sandy嚇到要他閉嘴　恭喜華晨宇生子：我就是一個典範

案889感染源不明！部桃全列警戒 估計5000人強制居家隔離14+7

案889感染源不明！部桃全列警戒 估計5000人強制居家隔離14+7

小嫻怕習武爸欺負金剛..「不敢帶回家」　曝將創業「賣檳榔」遭吃豆腐就叫男友擋！

小嫻怕習武爸欺負金剛..「不敢帶回家」　曝將創業「賣檳榔」遭吃豆腐就叫男友擋！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面