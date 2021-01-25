台南小客車路口甩尾「一片白煙」　警：危險駕駛將告發法辦

▲台南市佳里分局以車追人，傳喚展現甩尾神技耍帥的車主到案說明，全案除依法取締告發，並依公共危險罪嫌偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有網友在臉書社群PＯ文反映，1月24日晚上7時25分許，在台南市佳里區忠孝路、佳西路口，發現一部灰色自小客車，涉嫌在該路口做出甩尾危險駕車情事，佳里警分局獲報立即派員查處，以車追人，通知車主到案說明，並依違反道路交通管理處罰條例43條危險駕駛取締告發及刑法公共危險罪嫌偵辦。

佳里分局警方指出，根據統計資料分析，交通事故件數約有6成發生於路口，其中佳里區易肇事路段又以延平路、新生路及中山路為前3名。年關將近，為讓民眾平安過好年，自1月26日起至1月28日止，佳里分局配合台南市警局，同步實施路口安全大執法，針對易肇事違規態樣，例如路口未禮讓、轉彎未依規定、闖紅燈、無適格駕照、未戴安全帽及酒後駕車等嚴重交通違規，強化執法策略及能量，妥善規劃交通事故防制作為，以降低交通事故發生。

佳里分局呼籲駕駛人，交通道路安全，您我共同守護，行經路口務必遵守交通規則，勿超速、闖紅燈及酒後駕車等違規行為，勿造成用路人安全問題，更讓自己危險且觸法，共同營造安全的用路環境。

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