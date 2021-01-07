基隆外木山亂丟垃圾！　正義哥霸氣花百元寄回「物歸原主」

記者郭世賢、徐愷昕／基隆報導

基隆景點外木山湖海路上一地點，時常都會有沒有公德心的民眾為逞一時方便，將自家垃圾丟在此地，造成環境髒亂等問題，就連政府架設告示牌警告，狀況依舊沒有改善。對此，附近店家的張姓男店員因實在看不下去，翻出垃圾中的帳單，透過上方的地址，自掏腰包把垃圾寄回，霸氣舉動傳出後引發迴響。

▲▼張姓男子因看不慣有人隨意亂丟垃圾，竟自掏腰包把垃圾寄回。（圖／記者郭世賢翻攝）

居住在外木山一帶的居民表示，此路段長期都會有人前來棄置垃圾，一包一包累積下，不用多少時間就這裡就會變成一座小垃圾山，除了味道令人崩潰外，再加上野狗拆解後四處掉，環境髒亂已成不解之迷，最後也只能麻煩清潔隊來清理。

最近，附近咖啡店張姓男店員因實在看不下去這樣的亂象，在一次整理垃圾的時候突發奇想，以垃圾袋內帳單上的地址，自己花錢將亂丟的垃圾「寄回」物歸原主，希望能以此方式激起亂丟人的同理心。

張男表示，這裡雖然立有告示牌及裝設監視器，但仍沒有發揮任何嚇阻作用，垃圾仍持續堆積，且他過去就曾委婉提醒亂丟垃圾的民眾，但對方仍不以為意、繼續照丟，他才下定決心自力救濟；某日在現場清理時，意外發現垃圾袋內的信封上有地址，突然覺得可以透過「物歸原主」的方式，激起大家的同理心，遂將垃圾重新打包後，至超商自費100元運費，將垃圾寄回。張男強調，做這件事只是希望問題能被看見，同時也讓沒有公德心的人可以自省。

基隆市環保局藉此呼籲民眾，千萬不要貪圖一時方便，隨意丟棄垃圾造成環境髒亂，並指出目前已於多處髒亂點裝設移動式監視器，錄下違規亂丟垃圾行為進行開罰，若在隨意亂丟垃圾，將依廢棄物清理法告發1200元到6000元罰鍰。

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▲▼外木山一處地點長期有沒公德心的人隨意棄置垃圾。（圖／記者郭世賢翻攝）

