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社會 社會焦點 保障人權

千萬BMW i8對決納智捷！男無照試車睡著　「撞爛車頭」拉女友逃跑

▲1部價值千萬元的BMW「I8」型跑車，失控人車逆向衝到對向車道，對撞1部停在路邊的納智捷小客車，造成車頭嚴重損毀，駕駛人卻自行離去，警方找不到人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲BMW I8逆向對撞一輛停在路邊的納智捷S3，但駕駛第一時間消失，警方一度找不到人。（圖／記者林悅翻攝）

記者柯沛辰、林悅／台南報導

台南市佳里區18日上午7點半發生一起車禍，當時33歲林姓男子駕駛市價千萬BMW i8跑車載女友出門，不料開到佳南路睡著，失控衝到對向車道，逆向撞上路邊一輛納智捷S3轎車。事後，他擔心無照駕駛曝光，加上女友受傷，第一時間帶人逃離現場。

佳里分局警方指出，當時員警到場時，遍尋不著林姓駕駛，後來經查BMW i8車主是彰化縣蕭姓男子，不久前才將這輛2016年份的BMW i8以400萬元賣給林男，但車輛尚未過戶。

當晚林男到案說明，稱他載女友出門試車，結果開到一半睡著，不慎衝撞路邊轎車，但因為女友額頭擦撞受傷，加上他的駕照早被吊扣，所以才趕緊帶女友步行就醫。

▲1部價值千萬元的BMW「I8」型跑車，失控人車逆向衝到對向車道，對撞1部停在路邊的納智捷小客車，造成車頭嚴重損毀，駕駛人卻自行離去，警方找不到人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲BMW I8車頭損毀，鍘刀車門雙開。（圖／記者林悅翻攝，下同）

由於肇事逃逸構成要件為「致人死傷而逃逸」，但遭撞的納智捷S3車上沒有乘客、駕駛，也無人受傷，因此林男未涉肇事逃逸，僅有民事賠償責任。

車禍發生後，引起附近民眾側目，也很快被PO到臉書地方社團「我是佳里人」。照片中可見，BMW i8車頭嚴重損毀、鍘刀車門雙開，但乘客早已不知所蹤，反觀無辜遭撞的納智捷則是左前車頭受損。

許多網友看完紛紛表示，「為什麼名車都不耐撞」、「過年前撞掉，帥不起來了」、「天啊，維修費哭出來」、「別怕，再買就有了」、「逆轟高飛」、「買新車修理還算可以，但如果是買二手，修理比直接買二手更不划算...」

據了解，BMW i8在國內的建議售價分別為 998 萬元與 1068 萬元之間。

▲1部價值千萬元的BMW「I8」型跑車，失控人車逆向衝到對向車道，對撞1部停在路邊的納智捷小客車，造成車頭嚴重損毀，駕駛人卻自行離去，警方找不到人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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