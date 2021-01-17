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2021國王家族羽絨狂歡節　佳里警設攤宣導路口安全

▲台南市佳里區國王家族羽絨服飾觀光工廠舉行「羽絨狂歡節、漫步生活」嘉年華活動，市長黃偉哲到場參與，佳里分局並派員在場宣導交通。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市佳里區國王家族羽絨服飾觀光工廠舉行「羽絨狂歡節、漫步生活」嘉年華活動，市長黃偉哲到場參與，佳里分局並派員在場宣導交通。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市觀光工廠是全台最多，數量有24家，1月17日在佳里區國王家族羽絨服飾觀光工廠舉行「羽絨狂歡節、漫步生活」嘉年華活動，內容豐富包括「漫．路跑活動」、「觀光工廠文創闖關市集」、「免費DIY體驗活動」、「限量龍鳳燒酒雞免費品嘗」、「靈魂創作樂團」等5大主題活動，吸引大批人潮湧入會場。

▲台南市佳里區國王家族羽絨服飾觀光工廠舉行「羽絨狂歡節、漫步生活」嘉年華活動，市長黃偉哲到場參與，佳里分局並派員在場宣導交通。（圖／記者林悅翻攝，下同）

一大清早台南市長黃偉哲即蒞臨會場，上午8時15分並與立委郭國文、市議員方一峰、蔡蘇秋金、蔡秋蘭、陳昆和、佳里區長朱雅宏、佳里商圈理事長陳駿逸、台南市異業交流協會理事長莊明儀及前理事長戴泳明等人，一同為路跑活動鳴槍起跑，為嘉年華活動揭開序幕，民眾扶老攜幼的熱情參與活動，漫步在鄉間小路，別有一番優遊漫活氣氛，沿途欣賞田園城市之美。

▲台南市佳里區國王家族羽絨服飾觀光工廠舉行「羽絨狂歡節、漫步生活」嘉年華活動，市長黃偉哲到場參與，佳里分局並派員在場宣導交通。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佳里警分局除結合民力於各重要路口進行交通管制外，該分局宣導團更於活動會場設攤與現場民眾互動，提醒民眾平安過好年，根據統計資料分析，交通事故件數約有6成發生於路口，其中佳里區易肇事路段又以延平路、新生路及中山路為前3名，1月26日起至1月28日止，配合台南市同步實施路口安全大執法，該分局針對易肇事違規態樣，例如路口未禮讓、轉彎未依規定、闖紅燈、無適格駕照、未戴安全帽及酒後駕車等嚴重交通違規，強化執法策略及能量，以降低交通事故發生。

▲台南市佳里區國王家族羽絨服飾觀光工廠舉行「羽絨狂歡節、漫步生活」嘉年華活動，市長黃偉哲到場參與，佳里分局並派員在場宣導交通。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市佳里區國王家族羽絨服飾觀光工廠舉行「羽絨狂歡節、漫步生活」嘉年華活動，市長黃偉哲到場參與，佳里分局並派員在場宣導交通。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佳里警分局長甘炎民呼籲用路人，為維護路口安全，警方除持續交安宣導外，並落實稽查取締，請駕駛人及行人在行經路口務必遵守交通規則，注意停讓規定，共同營造安全的用路環境，以降低交通事故發生率。

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