BMW千萬I8超跑逆撞納智捷！「鷗翼」全開車頭爆爛...駕駛落跑

▲1部價值千萬元的BMW「I8」型跑車，失控人車逆向衝到對向車道，撞到1部停在路邊的納智捷小客車，造成車頭嚴重損毀，駕駛人卻自行離去，警方找不到人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市佳里區佳南路上，18日上午發生1起車禍，1部價值千萬元的BMW「I8」型跑車，行駛到該處時，突失控人車逆向衝到對向車道，「頭對頭」對撞1部停在路邊的納智捷小客車，造成車頭嚴重損毀，更離奇地是，警方到場竟找不到駕駛人，目前已通知車主到案說明中。

台南市佳里分局警方指出，18日上午7時30分許，台南市佳里區佳南路發生1起車禍事故，1部價值千萬元的BMW「I8」型白色跑車，行駛到該處時，不知何故突失控人車逆向衝到對向車道，撞上1部停在路邊的納智捷小客車，造成車頭部位嚴重損毀。

佳里分局警方據報派員到場查處，並管制交通勘查測繪蒐證，惟現場遍尋不到BMW肇事車輛之車主，現場未有人受傷。警方表示，駕駛人肇事後竟自行離去，動機不單純，疑有酒駕或其他「隱情」，目前已依據肇事車輛車號，通知車主到案說明，以進一步釐清案情中。據了解，BMW i8在國內的建議售價分別為 998 萬元與 1068 萬元之間。

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