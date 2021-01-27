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民眾捐「500個鳳梨酥」替部桃醫護打氣　賴品妤直呼：怕、怕爆

▲有熱心民眾送500個鳳梨酥給部桃醫護，祈祝平安健康。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部桃園醫院）

▲有熱心民眾送500個鳳梨酥給部桃醫護，祈祝平安健康。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部桃園醫院）

記者蘇晏男／台北報導

衛福部立桃園醫院爆發群聚感染，部分民眾不但沒有恐慌，還不斷送物資給這些第一線的醫護人員，幫忙加油打氣；部桃醫則拍攝民眾捐贈物成照片，並上傳臉書感謝大家。有趣的是，民進黨立委賴品妤27日發現1名民眾捐贈500個鳳梨酥，讓她在臉書直呼，「怕、怕爆」。

至於為何送500個鳳梨酥？根據該位民眾留言，寫道「敬愛的醫護團隊，沒有您們的負重前行，就沒有我們的歲月靜好！萬分感謝大家，辛苦了～茲分享元氣大增+揚眉吐氣的鳳梨酥500個，與您一起加油！祈祝平安健康！」

其實，民間行業間都有流傳一些禮俗禁忌，其中食物類的多和名稱諧音有關，例如鳳梨酥有好運旺旺來之意，一些醫護、警察、消防人員可不願收到，因為只要吃了就可能工作量暴增。

另外，對於賴品妤的反應，有網友表示，「哇！醫務人員最忌諱鳳梨酥」、「千萬不能旺」、「這是要大家忙到吐逆」；但也有人認為，「醫護旺，病毒輸！結案！」、「鳳梨（旺）輸了～就是病毒敗了」。

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