蔡英文解答國台辦「這位先生」：他是陳時中「我很支持他」

▲蔡英文27日感謝陳時中、指揮中心，以及防疫無名英雄們。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen，下同）

記者蘇晏男／台北報導

中國國台辦發言人朱鳳蓮27日指稱部桃醫情況是「政治防疫」，還偷換概念抹黑中國，掩蓋台灣檢測費用高昂的真實原因，甚至稱衛福部長陳時中為「這位先生」。對此，總統蔡英文27日晚間表示，這位先生是陳時中，並稱讚他和指揮中心的團隊表現都很好，「我很支持他們」。

台灣民眾自費篩查新冠病毒費用，一般落在新台幣5千元到7千元間，相較有媒體道導中國核酸檢測費用有低至約新台幣345元，平均換算差距約19倍，引發討論。而陳時中則曾對此回應，這是因為台灣檢驗比較準，大陸整批檢測準確度低。

對此，朱鳳蓮27日回應稱，「奉勸這位先生（陳時中），還是老老實實向台灣民眾講清楚台灣核酸檢測費用如此高昂的真實原因」，抹黑中國以為這樣就能夠掩蓋真相、蒙蔽台灣老百姓，那是行不通的。

幾個小時過後，蔡英文在臉書寫道，「這位先生」是陳時中，他是台灣的防疫指揮官。她稱讚，陳時中和指揮中心團隊，表現都很好，「我很支持他們」，相信絕大多數的台灣人民，也都會認為有他們在真好。

蔡英文表示，不只是指揮中心的團隊，在全國許多地方，都有戴著口罩的防疫英雄。他們是醫護人員、是藥師、是醫檢師、是所有在防疫第一線工作的人員。儘管無法一一叫出他們的名字，但他們都是台灣防疫的無名英雄。台灣有這些英雄，真好。

另外，蔡英文也上傳一張與陳時中的合照，圖片上大大寫上，「這位先生是陳時中，他是台灣的防疫指揮官。全台灣有許多防疫無名英雄，謝謝你們。」

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