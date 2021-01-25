LIVE／部桃2周15例！急追2確診足跡、感染源　陳時中說明

記者陳詩璧／台北報導

部立桃園醫院疫情持續擴大，2周內染疫者已達15例！案889出院後確診還傳染給同住家人，出院期間曾外出跟朋友打桌球、外出用餐2次，目前他的感染源不明，昨（24日）晚間陳時中緊急召開記者會，擴大居檢人數到5千人左右，導致1922被打爆，最新的疫調結果和疫情變化，陳時中連續10天上火線，將在下午2點說明。

今日出席記者會的有中央流行疫情指揮中心羅一鈞醫療應變組副組長、中央流行疫情指揮中心周志浩疫情監測組組長、中央流行疫情指揮中心陳時中指揮官和中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人等4人。

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▲衛福部桃園醫院25日全面清消。（圖／記者張榮恩攝）

指揮中心針對回溯1月6日至19日醫院感染事件相關範圍（一）出院病患及其同住者、（二）陪病者及其同住者、（三）案889就醫時相關接觸者，即日起全數列入居家隔離至出院後14天。陳時中強調，上述相關接觸者即起勿外出，全部等候通知，預估會有超過5000人要列居家隔離。

▲中央流行疫情指揮中心召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情進度。（圖／指揮中心提供）

部立桃園醫院部桃住院醫師案838，曾照顧COVID-19確診個案，1月8日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，1月10日就醫採檢，11日檢出陽性。案839為案838同住接觸者，為上述醫院護理師，是案838的女朋友，1月9日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，11日進行接觸者採檢並檢出陽性，但因為未接觸或照顧COVID-19確診個案，歸類為社區感染。

部桃今（25日）全面清消院內並且重新分配病房，部桃前進指揮所指揮官王必勝表示，染疫的案838和案839目前恢復狀況良好，心情也平穩許多。

▲衛生福利部桃園醫院20日清空院內，王必勝表示，院內重新清消並且重新分配病房。（圖／記者林敬旻攝）

案852是部桃護理師，和案838在護理站接觸小時以上，於1月11日採檢結果陰性，期間除上班外皆待在家中，未出外活動。1月14日起出現輕微咳嗽、喉嚨癢症狀，15日晚間至診所看診，因出現發燒症狀回醫院進行採檢後返家。

案856則是部桃主治醫師，1月10日工作時曾與案838接觸，兩人一起取出患者喉嚨異物，1月11日採檢結果為陰性，之後二採陽性。

而案863是另一名護理師，和案856負責同一間病房，1月12日曾接受採檢結果為陰性，1月14日、15日陸續出現鼻塞及咳嗽症狀，因匡列為案856接觸者，18日確診。

▲部桃事件感染關係圖。（圖／指揮中心提供）

▲因為牙痛就醫而確認染疫的老翁女兒，案882曾在19日與20日下午到過桃園仲平黃昏市場。（圖／曾梓倩製）

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

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