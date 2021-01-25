「TOCC誠實以對」　醫籲民眾做10件事：一定可度過危機

記者陳俊宏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心24日緊急再開記者會，指揮官陳時中宣布，3類人即刻開始居家隔離，預估影響超過5000人。對此，急診醫師田知學呼籲大家做好10件事，「現在面臨的危機，一定可以在大家共同團結下，安全度過！」

田知學24日在「布農Doc 田知學」臉書寫道，疫情升溫，但是全世界不是只有新冠肺炎一個病，其實，新冠肺炎在台灣的死亡率還低過很多其他疾病！

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▲▼防疫大作戰！戴口罩、勤洗手。（圖／記者許立昕、李毓康攝）

田知學說，「如果我們害怕它，就更要正能量面對」，只要做好以下事情，「現在面臨的危機，一定可以在大家共同團結下，安全度過！」

1、勤洗手、戴口罩、保持安全社交距離。

2、顧好自己抵抗力，吃好、睡飽、水分足、多運動。

3、隔離自主管理一定做好做滿。

4、TOCC（旅遊史、職業別、接觸史、群聚）誠實以對。

由於案889與案890的感染源尚未找到，陳時中24日在記者會上宣布，針對回溯1月6日至19日醫院感染事件的範圍，開始擴大匡列，包含出院病患及同住者、陪病者及同住者、案889就醫時相關接觸者，符合以下3種身分的民眾，即日起開始居家隔離，預估共有5000人。

▲▼國軍化學兵近日對部桃進行消毒。（圖／記者林敬旻攝）