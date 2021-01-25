帶寵物進考場！學測考到一半「老鼠爬上身」　中山女高生跌地尖叫

▲110學年度大學學測考場。（圖／大考中心提供）

記者施怡妏／綜合報導

110學年度大學學測於23日落幕，然而有一名考生帶著寵物老鼠到考場，考試時老鼠從書包跑出來，爬上一名中山女高生的身上，下一秒她直接跌坐在地上崩潰尖叫，整間教室的人都嚇到，還以為女學生考試壓力太大。事後她通報中山女高，收到的回應卻是「自己去試務中心，我們也沒辦法」，讓她感到很失望。

有網友在PTT版上發文，一名中山女高女學生在考試時，被寵物老鼠上身，當場嚇到跌坐在地上打滾尖叫，同試場的考生都被嚇瘋，但是沒有人敢起身幫忙，直到主人把老鼠抓下，現場的監考老師也不知道該怎麼處理，直接在考場討論處方式，就這樣吵到該場考試結束。

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▲有人帶寵物老鼠到考場。（圖／翻攝自Dcard）

事後女學生發文寫道，試場一直有學生再說「就是那個女生」、「她在地上打滾」、「她一直尖叫」，甚至還有人學她在地板打滾的動作，讓她感到很傻眼，「有考慮到受害者的心情嗎？真的快瘋了」。因為是報考離家近的考區，現場也沒有考生服務隊，她只好打電話給中山女高，接電話的是學校主任。主任表示，「自己去試務中心，我們也沒辦法」，之後就沒有下文了。

對於學校消極的回應，女學生感到很失望，「任何關心、想幫忙的行為都沒有，難道我今天沒有跟中山女高的其他人一起考試，難道我就不是中山女高的學生？我以為學校在這種事情會是最維護自己學生的一方，結果好像是我誤會了」。

▲女學生IG全文。（圖／翻攝自Dcard）





▲同考場考生的親友回應。（圖／翻攝自Dcard）

消息曝光後，同考場其他考生的親友也留言，「妹妹回家後大爆哭，說考試到一半聽到有人尖叫好幾秒，但因為坐第一排，所以不知道發生什麼事，以為是有人寫到崩潰，而現場的老師似乎也沒有處理事情的經驗，直接在考場裡面討論處理方式，好像也忘了現場還有很多考生在考試，就這樣吵到考試結束，準備了那麼久的考試就這樣受到影響，真的替她感到很委屈」。

《ETtoday新聞雲》記者實際致電中山女高，訓育組長表示，「今天一早到學校才知道這件事情，學校還在進一步的了解事情的經過」。對於女學生致電一事，組長表示，「一切都還在查證當中，不清楚當時是哪一位同仁接電話，但如果有學生打電話過來求助，一定會盡力幫助」，目前該事件都還在了解以及查證，其他的細節則不方便多說。

根據大考中心《110學年度考生應考注意事項》規定，考生出現侵害其他考生、監試人員或試務人員之人身安全，或嚴重擾亂試場秩序、妨害考試公平之行為時，得中止其該節考試或取消其考試資格；考生出現侵害其他考生、監試人員或試務人員之人身安全，或嚴重擾亂試場秩序、妨害考試公平之行為時，得中止其該節考試或取消其考試資格，並依法追究其責任。

▼臺北市立中山女子高級中學。（圖／翻攝Google Maps）