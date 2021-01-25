拜登施壓參院通過53兆元紓困案！共和黨不肯　民主黨：我們自己推

▲美國總統拜登上任拚「逆轉川普政策」，以及擴大疫情紓困。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統拜登上任後其中一個經濟援助重點，便是推出總額1.9兆美元（約新台幣53兆元）的紓困案，他日前簽署行政命令時強調「我們不能等」，施壓參、眾兩院的兩黨議員，要求通過以紓緩因疫情掙扎的美國人民，以及避免可能發生的大型經濟危機。

路透社報導，白宮女發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）重複拜登的話，告訴記者「我們不能等」，過去國會與政府處於僵局，不代表新政府上任後還要繼續處於僵局。

儘管國會先前兩次已經通過總額為4兆美元（約新台幣111兆元）的紓困案，白宮仍希望再祭出另外1.9兆美元的激勵措施，一部分補貼防疫所耗的金錢，一部分則是提供失業補助以及房屋屋主的部分稅負，因許多房客在疫情中難以準時繳交房租。

拜登22日簽署經濟紓困的行政命令時表示，「底線就是，我們已經進入國家緊急狀態，那我們就必須像是進入國家緊急狀態一樣在做事。」

儘管拜登政府堪稱「全面執政」，但兩黨在參議院席次以50比50持平，副總統賀錦麗（Kamala Harris）手中的一票就是民主黨主導參院的關鍵，因此若想讓紓困案順利無阻礙地推動仍有其困難，此時就必須靠有意願的共和黨人加入。

事實上已有許多共和黨人明確表達「不同意」，例如溫和的共和黨參議員羅姆尼（Mitt Romney）就表示，他願意聽聽白宮想說什麼，但是紓困案的金額還是龐大得嚇人，「從中國政府那裡借幾兆幾兆的錢來花，對於要讓我們經濟長期走強並不是一件必要的事。」

民主黨參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）則表示，希望共和黨人能夠看見眼前就是有這個需求，「但如果他們看不見的話，我們有工具可以讓我們靠自己的力量推動，我們也會這麼做。」