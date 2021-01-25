美印第安納波利斯凌晨爆槍擊案！　「5死1傷」孕婦胎兒雙亡

▲美國再次發生槍擊案，警方在清晨發現受害者。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國印第安納波利斯（Indianapolis）於美東時間周日（24日）發生槍擊案，造成5死慘劇，其中一名死者為孕婦，肚內有一名尚未出世的胎兒。市長霍格賽特（Joe Hogsett）表示，槍擊案為社區帶來了恐懼。

根據「NBC News」報導，霍格賽特告訴記者，當天上午印第安納波利斯發生了墮落的惡舉，這樣的槍擊案在美國全國已經過於普遍，但每次發生都讓人驚駭。他指出槍擊案現場有5人死亡，其中一人為孕婦，但並未公布死者的姓名與年紀，槍手動機也未明。

霍格賽特指出，警方目前蒐集到的證據顯示，本起事件與槍枝、毒品濫用和貧窮並沒有關係。警方清晨4時在印第安納波利斯東北區發現第一名受害者，一名遭槍擊的少年正躺在地上掙扎；稍後警方在不到幾公尺外的一處家中，發現5名死者。

其中一名失去生命跡象的孕婦立刻被送往醫院，但到院後很快就被院方宣告死亡，腹中的嬰兒也回天乏術。6人中有少年存活。

此外，目前也尚不清楚受害者間的關係，不過警察局長泰勒（Randal Taylor）告訴記者，該起事件並不像是隨機殺人。警方尚無法鎖定嫌疑人，泰勒說行兇的槍手很可能不只一人。