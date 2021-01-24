轎車撞分隔島駕駛跛腳開溜　1小時候到案...頂包男全身無傷露餡

記者林悅／台南報導

台南市警三分局1月24日凌晨1時30分許接獲報案，在安南區安吉路與海佃路口有交通事故，到場發現為自小客車自撞分隔島發生交通事故，車頭全毀，而駕駛人卻離開現場，到凌晨2時30分，1名28歲蔡姓男子主動到安南派出所表示他就是該交通事故小客車駕駛人，警方正深入調查釐清中。

▲台南市安南區發生自小客車自撞分隔島交通事故，車頭全毀，而駕駛人卻跛腳離開現場，事後1名無傷的蔡姓男子主動到案，自稱是駕駛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警三分局表示，經調閱該交通事故路口監視器畫面，為自小客車沿海佃路由北往南行駛，行經海佃路與安吉路口後，自撞海佃路上的分隔島，駕駛下車後，跛腳走離現場，而到派出所自稱駕駛的蔡男，並無受傷，也無飲酒，警方詢問蔡男為何發生交通事故未等警察到場就自行離開，蔡男卻閃爍其詞，警方懷疑駕駛可能涉嫌酒駕，並找人頂替，全案持續調查釐清中。

市警三分局表示，發生交通事故無人受傷或死亡，汽車駕駛未等警察到場就自行離去，未依規定處置者，依據道路交通管理處罰條例第62條，可處新台幣1千元以上3千元以下罰鍰，並吊扣駕照1個月至3個月；若蔡男是頂替他人，可能涉及偽造文書罪，使公務員於職務上所掌之公文書作不實之登載，可處3年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。

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