安全帽海K共享機車　高雄屁孩耍狠4秒影片曝！老闆：他已道歉和解　

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名少年疑似一時好玩，竟然拿安全帽砸毀共享機車，整段過程被人錄影後放到網路，引起網友公憤，現在共享機車的老闆出面解釋，這起案件已經和解，少年也已向他們道歉。

▲高雄一名屁孩拿安全帽砸共享機車，被人錄影po網遭撻伐 。（圖／翻攝《爆料公社》）

臉書知名社團《爆料公社》po出一段以「高雄屁孩」字樣的影片，內容是一名少年拿著安全帽砸共享機車，動作相當粗暴，雖然只有4秒鐘的畫面，讓許多網友都相當不滿，認為是破壞公物。記者透過畫面比對來求證，證實這段影片的確是在高雄，而且整起案件也已經和解。

▲共享機車毀損部分。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解砸車的地點是在高雄市三民區的建工路與民族路附近，案發時間是在22日左右，共享機車的老闆知道這件事之後，已經透過後台相關資料分析，確定砸車人的身份，同時間也找到了他，這名少年在家長的陪同下出面道歉，表示自己單純是一時好玩，所以才砸毀機車，老闆也接受了這個說法，同時間雙方也和解。

這部被損毀的機車主要是傷在大燈、後照鏡以及置物箱的部分，整體維修經費大約是在一萬塊，少年父母也已經賠償相關費用。

▲共享機車毀損部分。（圖／記者吳奕靖翻攝）