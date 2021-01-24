　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

案889、890「曾和朋友打乒乓球、外出吃飯」　感染源、足跡待釐清

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布新增2例本土COVID-19病例，1人為部立桃園醫院出院病患（案889），另1人為該案889之同住家人（案890）。指揮官陳時中表示，今天新增的案889一定要提高警覺，相關疫調還在進行中，從開始到現在時間還太短，醫院感染源也還要釐清。

▲▼中央流行疫情指揮中心臨時記者會,指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼0124記者會。（圖／指揮中心提供）

▲24日新增2名本土確診病患。（圖／指揮中心提供）

案889為本國籍60多歲男性，今年1月8日至11日期間因其他疾病住院， 住院期間由案890陪病，1月11日出院；案889於1月16日至18日期間有出疹，就醫後症狀改善，20日起出現發冷、疲倦等症狀，23日因其他疾病就醫，因量測體溫發燒即隔離採檢，於今日確診。

▲▼0124記者會。（圖／指揮中心提供）

▲確診醫護的醫院接觸者及社區接觸者，目前採檢狀況。（圖／指揮中心提供）

另案890為本國籍60多歲女性，為案889同住家人，曾於1月20日出現喉嚨痛，22日出現發燒，為案889密切接觸者，經衛生單位安排採檢，於今日確診；2名個案相關接觸者疫調中。而在兩人足跡方面，和朋友一起打乒乓球居多，已經進一步匡列，也有在外面吃飯，還要確認時間點才能跟大家報告。

▲▼0124記者會。（圖／指揮中心提供）

▲部桃事件居檢隔離人數拉升至1301人。（圖／指揮中心提供）

ET快訊
部桃15人染疫「又1樓層失守」　陳時中認未來10天是關鍵期
麟洋直落二擊退大馬奪冠　10連勝到手創史上最佳紀錄
快訊／台中民宅大火　1男燒成焦屍慘死
案889出院9天發病感染源不明　陳時中憂心：這個案要提高警覺
釀部桃15人染疫！首例確診醫師內疚發聲了
部桃出院病患+家屬確診感染源待釐清　曾和友打乒乓球、外出吃飯

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

部桃擴大15人染疫「今又一樓層失守」　陳時中認：2/4前疫情緊繃

網咖打工遇神經病！店員「一人忙全場」嘆：還要提醒阿伯不要看片

案889、890感染源要查！　陳時中：不排除做血清抗體檢測

案889出院9天發病「感染源不明」　陳時中憂心：這個案要提高警覺

一次拆3盒！逛好市多「手指督進去」撥弄櫻桃　1分鐘翻攪片掀眾怒

指揮中心：部桃病患陪病家屬就醫先「遠距諮詢」

社區感染確診9人「1301人隔離中」　部桃專案推App「24小時線上諮詢」

釀部桃15人染疫！首例確診醫師內疚「不斷回想那時候發生什麼」　

案889、890「曾和朋友打乒乓球、外出吃飯」　感染源、足跡待釐清

鄭文燦訪視中壢天晟醫院　對醫療人員付出致上最高敬意

薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

陳妍希首跳舞..兩截式裸腰辣跳　曝歌手夢甜唱《小星星》送兒子

《女神降臨》書竣退出守護好友戀情　太妹嘲笑文佳煐素顏..黃仁燁暴氣摔手機

男子極地實驗「零下30度煎蛋」！　陽光折射半透明結冰蛋秒變藝術

突收居家隔離通知...來不及告別 部桃護理師「隔窗照」逼哭網！

停車繳費機「裝側錄器」取卡號！　男製偽卡盜刷千萬元...150人受害

驚見高雄小吃攤剩湯+豬腳回鍋賣　他「怕傳染」錄影舉報！業者喊冤

打罵有用？愛的教育vs.鐵的紀律 動口or動手？管教孩子大哉問！

女半夜兩點「狂踢空鐵桶」擾民！　遭阻止竟尾隨...闖入民宅還報警

鄭爽爸爸道歉！改口決定「撫養兩孩子」　張恒認了出軌..「求鄭爽爸媽原諒」私訊曝光

部桃擴大15人染疫「今又一樓層失守」　陳時中認：2/4前疫情緊繃

網咖打工遇神經病！店員「一人忙全場」嘆：還要提醒阿伯不要看片

案889、890感染源要查！　陳時中：不排除做血清抗體檢測

案889出院9天發病「感染源不明」　陳時中憂心：這個案要提高警覺

一次拆3盒！逛好市多「手指督進去」撥弄櫻桃　1分鐘翻攪片掀眾怒

指揮中心：部桃病患陪病家屬就醫先「遠距諮詢」

社區感染確診9人「1301人隔離中」　部桃專案推App「24小時線上諮詢」

釀部桃15人染疫！首例確診醫師內疚「不斷回想那時候發生什麼」　

案889、890「曾和朋友打乒乓球、外出吃飯」　感染源、足跡待釐清

鄭文燦訪視中壢天晟醫院　對醫療人員付出致上最高敬意

北京醫院爆拒收「中高風險地區病患」　官媒發文砲轟

張景嵐主持尾牙穿超辣！激短褲「狂露鉛筆腿」男搭檔笑了：感謝促成

閱讀5年改變心態　江亮緯當文學青年看張曼玲書籍

部桃擴大15人染疫「今又一樓層失守」　陳時中認：2/4前疫情緊繃

網咖打工遇神經病！店員「一人忙全場」嘆：還要提醒阿伯不要看片

快訊／高雄3男1女「吸入過多沼氣」昏迷！送醫搶救中

台灣窄巷多卻「休旅車滿街跑」！　網曝2優勢外國人也愛：吃香啊

案889、890感染源要查！　陳時中：不排除做血清抗體檢測

麟洋直落二擊退大馬奪冠！　10連勝到手連兩週兩冠再創紀錄

青醬鱸魚新鮮爽口！高雄溫馨義式餐廳　濃郁白醬＋厚實鮭魚超涮嘴

生活熱門新聞

連3天夢到同一個女孩　他Google「拔子林車站」嚇到

「牽猴仔」找金主　黑道變成業務訓練班

手機被沒收大哭！老師聽原因秒沉默

快訊／大雨+濃霧　第4波寒流恐襲？強冷空氣報到時間曝

快訊／又有本土？陳時中連9天親上火線

好市多驚現「精品級帽T」　內行見價格CP炸了

快訊／本土案例+2！　部桃「出院患者、家人」確診

砸5萬買280個福袋！她曬「開箱照」驚呆網

講部桃聽不懂！他曝「1在地用詞」：老桃園人都這樣叫

甜美女大生停紅燈問「你要去哪」　騎士以為豔遇糗大

趕回台吃年夜飯！桃園機場再入境2500人

百萬YouTuber影片點閱「不到10萬」！網指1關鍵回不去

垃圾桶撿起來繼續用！鳳山香腸攤「紙盤噁炸真相」

部桃12A、12B全列紅區召回醫護患者

更多熱門

相關新聞

陸網友爆吉林通化物價瘋漲、斷糧　副市長道歉：物資配送不到位

陸網友爆吉林通化物價瘋漲、斷糧　副市長道歉：物資配送不到位

大陸吉林通化疫情嚴重，不少社區採封閉性管理。有大學生在網路上爆料，通化物資嚴重不足，有人家中已快斷糧，「其他城市新增一個兩個就能在熱搜上掛幾天，這個生我養我的小城彷彿被遺忘了。」對此，通化副市長蔣海燕緊急出面滅火，「目前市民生活物資配送不及時不到位，給大家生活帶來很大不便，代表市委市政府表達歉意。」

案889出院9天發病「感染源不明」　陳時中憂心：這個案要提高警覺

案889出院9天發病「感染源不明」　陳時中憂心：這個案要提高警覺

釀部桃15人染疫！首例確診醫師內疚

釀部桃15人染疫！首例確診醫師內疚

部桃12A、12B全列紅區召回醫護患者

部桃12A、12B全列紅區召回醫護患者

染疫翁大女兒案882「詳細足跡」曝光

染疫翁大女兒案882「詳細足跡」曝光

關鍵字：

新冠肺炎新型冠狀病毒台灣防疫COVID-19北部醫院群聚感染影音

讀者迴響

熱門新聞

大蛇丸親姊「低胸解放深溝」結婚了！

用餐一半聽到越南♫…他秒報警！

《玩很大》未播先道歉！

新竹驚傳少女失聯！母親朋友焦急尋人

連3天夢到同一個女孩　他Google「拔子林車站」嚇到

「牽猴仔」找金主　黑道變成業務訓練班

手機被沒收大哭！老師聽原因秒沉默

玄彬認愛後首亮相！隔空謝女友孫藝真

台北OL哺乳室內被性侵　她哭：是老闆大客戶

《全明星運動會》開錄前「8成藝人拒上」

快訊／大雨+濃霧　第4波寒流恐襲？強冷空氣報到時間曝

教官帶女學生「上摩鐵2、30次」下場曝

楊丞琳分開李榮浩304天見面了！

快訊／又有本土？陳時中連9天親上火線

好市多驚現「精品級帽T」　內行見價格CP炸了

更多

最夯影音

更多
薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量
陳妍希首跳舞..兩截式裸腰辣跳　曝歌手夢甜唱《小星星》送兒子

陳妍希首跳舞..兩截式裸腰辣跳　曝歌手夢甜唱《小星星》送兒子

《女神降臨》書竣退出守護好友戀情　太妹嘲笑文佳煐素顏..黃仁燁暴氣摔手機

《女神降臨》書竣退出守護好友戀情　太妹嘲笑文佳煐素顏..黃仁燁暴氣摔手機

男子極地實驗「零下30度煎蛋」！　陽光折射半透明結冰蛋秒變藝術

男子極地實驗「零下30度煎蛋」！　陽光折射半透明結冰蛋秒變藝術

突收居家隔離通知...來不及告別 部桃護理師「隔窗照」逼哭網！

突收居家隔離通知...來不及告別 部桃護理師「隔窗照」逼哭網！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面