案889、890「曾和朋友打乒乓球、外出吃飯」　感染源、足跡待釐清

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布新增2例本土COVID-19病例，1人為部立桃園醫院出院病患（案889），另1人為該案889之同住家人（案890）。指揮官陳時中表示，今天新增的案889一定要提高警覺，相關疫調還在進行中，從開始到現在時間還太短，醫院感染源也還要釐清。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

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▲24日新增2名本土確診病患。（圖／指揮中心提供）

案889為本國籍60多歲男性，今年1月8日至11日期間因其他疾病住院， 住院期間由案890陪病，1月11日出院；案889於1月16日至18日期間有出疹，就醫後症狀改善，20日起出現發冷、疲倦等症狀，23日因其他疾病就醫，因量測體溫發燒即隔離採檢，於今日確診。

▲確診醫護的醫院接觸者及社區接觸者，目前採檢狀況。（圖／指揮中心提供）

另案890為本國籍60多歲女性，為案889同住家人，曾於1月20日出現喉嚨痛，22日出現發燒，為案889密切接觸者，經衛生單位安排採檢，於今日確診；2名個案相關接觸者疫調中。而在兩人足跡方面，和朋友一起打乒乓球居多，已經進一步匡列，也有在外面吃飯，還要確認時間點才能跟大家報告。

▲部桃事件居檢隔離人數拉升至1301人。（圖／指揮中心提供）