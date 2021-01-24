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苗栗女「酒測值1.25」爛醉上路　清晨上工翁遭拖行10公尺不治

▲苗栗女「酒測值1.25」爛醉上路　清晨上工翁遭拖行10公尺不治。（圖／記者黃孟珍翻攝）
▲邱姓老翁停等紅燈時，被後方酒駕轎車追撞重傷死亡。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者陳凱力／苗栗報導

苗栗公館鄉台6線鶴岡口24日凌晨發生一起死亡車禍，一名66歲邱姓老翁騎著機車被追撞，整個人卡在車底被拖行了10多公尺才停止，老翁傷重不治。肇事的42歲李姓女駕駛，抽血酒測值換算呼氣酒精濃度高達每公升1.25毫克，明顯酒駕，警方除了報請檢方相驗調查，也將對駕駛依公共危險等罪嫌送辦。

邱姓老翁在苗栗市南苗市場幫忙雞肉攤送貨，今天凌晨3點多，老翁按慣例騎機車上班，途經台6線鶴岡口停等紅燈時，被李姓女駕駛酒駕從後方追撞，老翁被卡在轎車底，拖行10多公尺後才停下。

▲苗栗女「酒測值1.25」爛醉上路　清晨上工翁遭拖行10公尺不治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼邱姓老翁被轎車追撞後，卡在轎車底部拖行了10多公尺才停止。

▲苗栗女「酒測值1.25」爛醉上路　清晨上工翁遭拖行10公尺不治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

消防局獲報出動救援，一開始老翁還有呼吸心跳，但送醫急救後仍回天乏術，肇事的李姓駕駛無受傷，警方到場進行酒測，測了10多次都沒有結果，後來抽血酒測才發現其血液中的酒精換算約1.25，全案已報請檢察官相驗，進一步釐清車禍原因。

▲苗栗女「酒測值1.25」爛醉上路　清晨上工翁遭拖行10公尺不治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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