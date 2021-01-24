台南白河警速破刑案戰力強　分局長頒贈「茶案高手」鼓舞士氣！

▲白河分局長陳明宏與白河警友辦事處鄭主任明唐研議鼓勵同仁之方法，特別訂製「茶（查）案高手瓷器茶葉組」來頒贈予有優異表現之員警。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市白河分局員警立即偵破多起竊盜案件，包括深夜汽車財物及住宅竊盜案、榴槤樹苗竊盜案及肥料竊案等，白河分局長陳明宏為了感謝基層員警偵辦刑案辛勞，一一前往白河所、東山所頒發「茶案高手」瓷器茶葉組，對辛苦付出員警表達肯定及鼓勵，也激勵大家保持高昂士氣繼續加油努力。

白河分局長陳明宏表示，每件刑案得以順利偵破，端賴是整個團隊之合作，從刑案現場勘察、調閱監視器過濾分析，為了逮捕犯嫌，往往犧牲許多休息時間，對員警同仁勇於任事之工作精神特別感佩。經與白河警友辦事處鄭主任明唐研議鼓勵同仁之方法，也在警友辦事處之大力支持下，特別訂製「茶（查）案高手瓷器茶葉組」來頒贈予有優異表現之同仁，希望同仁能如同好茶香味般，在受（處）能理各類案件具有「專業味」、服務民眾具有「積極熱忱味」、平日生活有「簡約質樸味」，大家一同在警察崗位共同努力打拚。

陳明宏分局長也表示，2021年加強重要節日安全維護工作即將開始，白河分局全體員警將持續朝著「治安平穩」、「交通順暢」、「民眾安心」之目標，以「做的更好」來讓大臺南鄉親們「過的更好」。

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