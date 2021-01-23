「牛刀小試」消防知識滿載而歸　台南後甲消防分隊防火宣導闖關登場

▲為提升台南市民防火意識，增進民眾防火及防災觀念，台南市消防局第七大隊後甲分隊，辦理「119『牛刀小試』消防知識滿載而歸體驗營」。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

為提升台南市民防火意識，增進民眾防火及防災觀念，台南市消防局第七大隊後甲分隊，協同東區區公所、虎尾寮民間緊急救援隊、聖曜文教課後輔導中心及南紡購物中心，23日下午3時至5時合作辦理「119『牛刀小試』消防知識滿載而歸體驗營」。

活動特別選在南紡購物中心A2館1樓廣場結合燈籠節慶活動，舉辦消防體驗暨防火宣導活動，期望藉由該活動讓民眾於闖關的樂趣中同時學習各種防災知識，以保障居家場所消防安全。

另配合目前防疫工作且兼顧防火防災宣導，後甲分隊現場落實時名制、量測體溫並要求參加民眾全程配戴口罩，活動關卡計有「居家防災寶物」、「一氧化碳無形殺手」、「舉手之勞CPR」、「消防技能我來做」等多項闖關活動，藉由遊戲當中讓民眾了解到住宅用火災警報器及滅火器的使用方法與時機、瞭解一氧化碳正確知識及實際體驗操作CPR。

本次虎尾寮救援隊現場也架設繩索，讓民眾體驗橫渡行走及繩結教學，最後是東區區公所準備的防災趣味闖關，活動非常充實且有意義。

民眾參與方式採報到後先領取「闖關卡」，再依內容指引至各關卡進行趣味遊戲，關卡全數完成後，將贈送創意宣導品，同時現場也備有精美禮品提供現場活動抽獎。

本次活動除了以遊戲方式引導民眾了解正確的防火防災觀念外，當日也展示消防車輛及救災器材供民眾參觀，甚至也有消防應勤服裝及小朋友的消防衣讓大人及孩童穿著拍照留念，讓民眾能實際體驗並能合影留下美好的回憶，加深活動印象。

台南市消防局第七大隊大隊長黃輝林表示，消防局不斷透過各種平台或時機來進行防火宣導，目的是要提升市民的防火意識，進而降低火災發生的風險，同時消防局也秉持著市長黃偉哲的施政理念，期望藉由舉辦消防趣味活動，能吸引家長帶著孩子一同參與，藉由防火防災觀念向下扎根，創造更有防災韌性的都市，為全新的2021邁出樂活的第一步。

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