台南市府攜手廣安宮為街友送暖　黃偉哲：以行動關懷街友共度好年

▲台南市政府與廣安宮舉辦關懷弱勢團體公益活動，盛情邀請80名街友參加，市長黃偉哲、廣安宮董事長葉炳南及廣安宮重修委員會主委陳和川等人士送暖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府與廣安宮23日中午舉辦關懷弱勢團體公益活動，盛情邀請80名街友參加，市長黃偉哲、廣安宮董事長葉炳南及廣安宮重修委員會主委陳和川等人士送上暖心關懷，親自致贈禦寒外套及千元禮券給街友們，以實際行動讓街友感受社會各界的溫暖，黃偉哲也頒發感謝狀給廣安宮，感謝發揮社會大愛援助弱勢。



黃偉哲市長表示，非常高興見證米街廣安宮及意欣國際有限公司發揮愛心關懷弱勢朋友，尤其是在社會救助法規觸及不到的邊緣弱勢朋友需要援助時，看到社會上十方善心人士及團體挺身而出，奉獻心力讓弱勢朋友過好年，充分展現「同島一心」的大愛理念，他也代表台南市188萬位市民致上最高敬意與謝意。





台南市長黃偉哲上任以來即十分關注露宿街頭的朋友，逢年過節亦不忘為這群街頭夥伴送上溫暖，每逢寒流來襲，台南市社會局即啟動低溫關懷機制，對露宿街頭的朋友們關懷訪視及提供禦寒物資，110年1月至今低溫關懷已服務4903人次。此次市府更與廣安宮攜手，以實際行動關懷街友，致贈禦寒外套及千元禮券，讓街友們能夠溫暖度寒冬過好年。





社會局表示，感謝廣安宮對街友的關懷與照顧，也期待市民朋友一同協助街頭夥伴，並鼓勵街友們正向思考，重新站穩腳步，回歸社會。目前台南市列冊街友共計235人，超過半數街友在街頭生活，由社會局社工人員提供街友關懷服務，包含餐食服務、防疫宣導、提供物資、訪視服務、行動沐浴車及三節活動等。



針對個別街友亦協助住院醫療、安置服務、轉介福利服務、就業服務或職業訓練，並結合資源輔導租屋、協助返家。社會局將持續辦理街友關懷輔導，陪伴街友再次擁抱更豐碩的人生，從受助者轉為更有福的付出者。



社會局也提醒民眾於過年期間，如有緊急保護需求，可撥打110、113求助，若發現需要急難關懷及救助的市民或街友，可撥打1957社會福利諮詢專線、1999市民服務專線，社會局團隊將依民眾的困難及需求由備勤社工啟動服務措施，不因年假而中斷，讓市民鄉親安心過好年。



今日關懷街友公益活動，包括社會局長陳榮枝、中西區長蕭泰華、米街廣安宮董事長葉炳南、米街廣安宮重修委員會主委暨意欣國際有限公司董事長陳和川及市議員沈震東等皆一同到場關懷弱勢朋友。

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