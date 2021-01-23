台南勞工學苑成果發表暨新春就業徵才　黃偉哲：為市民找工作過好年

▲台南市政府舉辦2021「勤學展藝．築建幸福」勞工學苑成果發表及新春就業徵才，展現勞工學習成果，也讓需要就業的市民朋友能找到工作過好年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府23日在南門勞工育樂中心，舉辦2021「勤學展藝．築建幸福」勞工學苑成果發表及新春就業徵才，展現勞工朋友學習成果，也讓需要就業的市民朋友能找到工作過好年；市長黃偉哲除感謝勞工學苑老師、優秀學員及協辦單位，也抽出蘭花盆栽獎項，更加碼抽出千元紅包幸運得主2名，讓現場氣氛歡樂不已。





黃偉哲市長表示，很高興勞工學苑展現豐富的成果，市府會持續全力協助學苑相關活動，也期盼未來提供更多更好的課程。此外，2020年台南市的失業率3.8％是六都最低，但市府不會因此滿足，仍會持續努力替市民朋友找到適合的工作。另外，因應疫情衝擊，市府會積極做好防疫工作，希望民眾不論是參與實體或網路就業博覽會，都能找到喜歡的工作，過個好年。





活動現場除了表揚勞工學苑老師及表現優異的「種子教師」學員，並感謝協助辦理訓練課程的單位，包括南英商工職業學校、台南市服飾設計職業工會與社團法人台南市觀光協會，在各界的努力下讓勞工學苑能夠突破既有資源的限制，開辦更多具有特色的學習課程。



成果發表會現場有動態表演及靜態展示，還提供理髮義剪及春聯贈送。同時，為了讓勞工朋友能認識職場安全的重要，現場設立安全衛生展示攤位，並透過有獎徵答方式吸引勞工朋友主動了解職場安全的相關概念。現場還特別邀請市府勞工局晴天坊夥伴於「溫馨小棧」中展售自製精美實用的手工藝品，亦安排視障按摩站，讓辛苦的勞工朋友們免費體驗視障按摩。





除了勞工學苑的成果發表會，今日也同時辦理「台南呷頭路－新春就業徵才活動」，讓需要工讀經驗的同學及失業求職的勞工朋友也能找個工作開心迎春過好年。



勞工局表示，勞工學苑自導入TTQS以來辦訓品質持續精進，迄今已連續七次獲得金牌肯定；此外，也利用課堂機會向勞工朋友傳達工作與生活平衡、工作與家庭平衡的理念，一同為「希望家園」的理想打拼，並鼓勵勞工朋友邊學習、邊做公益，一同為大台南共造幸福生活。



今日勞工學苑成果發表會及新春徵才活動，包括勞工局長王鑫基及副局長吳明熙、台南市總工會理事長吳勝雄、大台南總工會副理事長陳美靜、台南市職業總工會副理事長蔡宗憲、台南市職業工會總工會理事長黃江福及市議員李啟維、呂維胤等貴賓皆到場共襄盛舉。

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