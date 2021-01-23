　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南勞工學苑成果發表暨新春就業徵才　黃偉哲：為市民找工作過好年

▲台南市政府舉辦2021「勤學展藝．築建幸福」勞工學苑成果發表及新春就業徵才，展現勞工學習成果，也讓需要就業的市民朋友能找到工作過好年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府舉辦2021「勤學展藝．築建幸福」勞工學苑成果發表及新春就業徵才，展現勞工學習成果，也讓需要就業的市民朋友能找到工作過好年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府23日在南門勞工育樂中心，舉辦2021「勤學展藝．築建幸福」勞工學苑成果發表及新春就業徵才，展現勞工朋友學習成果，也讓需要就業的市民朋友能找到工作過好年；市長黃偉哲除感謝勞工學苑老師、優秀學員及協辦單位，也抽出蘭花盆栽獎項，更加碼抽出千元紅包幸運得主2名，讓現場氣氛歡樂不已。

▲台南市政府舉辦2021「勤學展藝．築建幸福」勞工學苑成果發表及新春就業徵才，展現勞工學習成果，也讓需要就業的市民朋友能找到工作過好年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，很高興勞工學苑展現豐富的成果，市府會持續全力協助學苑相關活動，也期盼未來提供更多更好的課程。此外，2020年台南市的失業率3.8％是六都最低，但市府不會因此滿足，仍會持續努力替市民朋友找到適合的工作。另外，因應疫情衝擊，市府會積極做好防疫工作，希望民眾不論是參與實體或網路就業博覽會，都能找到喜歡的工作，過個好年。

▲台南市政府舉辦2021「勤學展藝．築建幸福」勞工學苑成果發表及新春就業徵才，展現勞工學習成果，也讓需要就業的市民朋友能找到工作過好年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動現場除了表揚勞工學苑老師及表現優異的「種子教師」學員，並感謝協助辦理訓練課程的單位，包括南英商工職業學校、台南市服飾設計職業工會與社團法人台南市觀光協會，在各界的努力下讓勞工學苑能夠突破既有資源的限制，開辦更多具有特色的學習課程。

▲台南市政府舉辦2021「勤學展藝．築建幸福」勞工學苑成果發表及新春就業徵才，展現勞工學習成果，也讓需要就業的市民朋友能找到工作過好年。（圖／記者林悅翻攝，下同）
成果發表會現場有動態表演及靜態展示，還提供理髮義剪及春聯贈送。同時，為了讓勞工朋友能認識職場安全的重要，現場設立安全衛生展示攤位，並透過有獎徵答方式吸引勞工朋友主動了解職場安全的相關概念。現場還特別邀請市府勞工局晴天坊夥伴於「溫馨小棧」中展售自製精美實用的手工藝品，亦安排視障按摩站，讓辛苦的勞工朋友們免費體驗視障按摩。

▲台南市政府舉辦2021「勤學展藝．築建幸福」勞工學苑成果發表及新春就業徵才，展現勞工學習成果，也讓需要就業的市民朋友能找到工作過好年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除了勞工學苑的成果發表會，今日也同時辦理「台南呷頭路－新春就業徵才活動」，讓需要工讀經驗的同學及失業求職的勞工朋友也能找個工作開心迎春過好年。

勞工局表示，勞工學苑自導入TTQS以來辦訓品質持續精進，迄今已連續七次獲得金牌肯定；此外，也利用課堂機會向勞工朋友傳達工作與生活平衡、工作與家庭平衡的理念，一同為「希望家園」的理想打拼，並鼓勵勞工朋友邊學習、邊做公益，一同為大台南共造幸福生活。

今日勞工學苑成果發表會及新春徵才活動，包括勞工局長王鑫基及副局長吳明熙、台南市總工會理事長吳勝雄、大台南總工會副理事長陳美靜、台南市職業總工會副理事長蔡宗憲、台南市職業工會總工會理事長黃江福及市議員李啟維、呂維胤等貴賓皆到場共襄盛舉。

濕敷、乾擦都好用
 

ET快訊
戴資穎逆轉勝殺進決賽！　將再對決馬琳爭冠
快訊／張恒認出軌　「求鄭爽爸媽原諒」私訊曝光！
手機被沒收大哭！老師打電話回家…聽「媽媽調去桃園」秒沉默
鄭爽爆不孕！　爸鬆口找代孕原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市府攜手廣安宮為街友送暖　黃偉哲：以行動關懷街友共度好年

屏東家扶扶幼主委交接　范安煌帶領團隊推動扶幼工作

國民黨花蓮市黨部邀名師揮毫贈春聯　民眾領春聯也簽署反萊豬

台南勞工學苑成果發表暨新春就業徵才　黃偉哲：為市民找工作過好年

新竹最熱血購物中心！5台捐血車募1221袋　破單日單點新紀錄　

牛年續為公義犇走！　時力2020台南回顧與新年期許

「牛刀小試」消防知識滿載而歸　台南後甲消防分隊防火宣導闖關登場

嘉義市學生＋家長「新增寒假作業」　每日填寫活動軌跡記錄

前肢障協會理事長涉偽鈔案判無罪 　求職碰壁...人生已變調

奇美醫學中心起防疫措施再強化　25日起入院請帶健保卡或身分證

華晨宇認了當爸！與張碧晨生下一女　她隱瞞生產「剝奪了花花身為父親的權利」

美國男打哈欠「下巴掉下來」！ 嘴巴無法閉合半夜衝急診求救

25歲員警執勤...剛出派出所50m　慘遭左轉小黃撞倒「右大腿骨折」

三寶男突左切...他嚇翻狂按喇叭 下秒雙方爆口角：會不會騎車啊

趙小僑網購吐「高個子困擾」　買短版上衣「胸部都快遮不住了」

40歲張柏芝《姐姐2》再唱《星語心願》　後台爆哭「唱不好」...那英一句話diss超直白

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

黃仁燁想尿尿..靠車銀優幫脫褲子　「她是我堂姊」文佳煐素顏衝男友懷裡

華晨宇被爆「和張碧晨瞞婚生子」　堂哥發聲疑揭真相：妖風四起

那英跳舞自嘲「垮了」：我還是唱吧！　加盟《姐姐2》一見她們「妳倆誰啊？」

台南市府攜手廣安宮為街友送暖　黃偉哲：以行動關懷街友共度好年

屏東家扶扶幼主委交接　范安煌帶領團隊推動扶幼工作

國民黨花蓮市黨部邀名師揮毫贈春聯　民眾領春聯也簽署反萊豬

台南勞工學苑成果發表暨新春就業徵才　黃偉哲：為市民找工作過好年

新竹最熱血購物中心！5台捐血車募1221袋　破單日單點新紀錄　

牛年續為公義犇走！　時力2020台南回顧與新年期許

「牛刀小試」消防知識滿載而歸　台南後甲消防分隊防火宣導闖關登場

嘉義市學生＋家長「新增寒假作業」　每日填寫活動軌跡記錄

前肢障協會理事長涉偽鈔案判無罪 　求職碰壁...人生已變調

奇美醫學中心起防疫措施再強化　25日起入院請帶健保卡或身分證

「台版唐吉訶德」曝光！她狂推：人少又好逛　內行人一面倒認同

簡偉儒19分領軍　富邦勇士87比67成功復仇攻城獅

戴資穎化解宿敵好友依瑟儂4賽末點殺進決賽　將再對決馬琳爭冠

臉書遭到「強制登出」全球網友受災　臉書官方回應了

民進黨痛批吳淑媞「女版楊志良」：無法給專業建議就閉嘴

黃小柔曝新身分！晚上睡不著覺　老公突嚴肅：該集訓了

花紋口罩、法式風手機殼！6大熱銷設計品牌　提升生活質感必須認識

巴奈合體老公開唱　女兒真情告白...全場被逼哭

12道「必吃港點熱量」排行！1油爆共通點…網看完掉下巴

江啟臣批蔡英文只想「保住黃捷」　不擔心防疫與食安

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

地方熱門新聞

猝死女嬰生母與5男子產下7孩　生了都給別人顧

路旁俗俗賣高麗菜竟是偷竊所得

嘉義市防疫升級！逛文化路夜市須戴口罩

疫情升溫 宜蘭縣人潮聚集點預防性全面消毒

廣德海鮮曝監視器：3小時無客真相

石梯坪發現男屍　海巡打撈安置待勘驗

護理師一家足跡是蛋黃區！桃園人驚呆

3校攜手組「科學新視界育樂營」

部桃醫護訂不到餐　他霸氣送1500個便當

郭綜合醫院爆醫療糾紛家屬抗議

打工1男2女沒錢租屋　搬進涼亭當新家

獨老50年無身分　戶所助重獲身分證

失意男欲跳橋善警即時趕至成功攔阻

台南白河警優質服務日本留學生都比讚！

更多熱門

相關新聞

時力2020台南回顧與新年期許

時力2020台南回顧與新年期許

下個月即將邁入農曆新年，時代力量黨主席立委陳椒華23日於時代力量台南黨部召開台南服務案件回顧記者會，歡迎民眾前來黨部索取簽名春聯，也發表國會問政成果報告，細數一年來投入關注的諸多台南議題。

「牛刀小試」消防知識滿載而歸

「牛刀小試」消防知識滿載而歸

長榮大學舉辦國際安全學校認證啟動儀式

長榮大學舉辦國際安全學校認證啟動儀式

進入台南醫療院所需出示健保卡確保院內安全

進入台南醫療院所需出示健保卡確保院內安全

台南白河警優質服務日本留學生都比讚！

台南白河警優質服務日本留學生都比讚！

關鍵字：

台南勞工學苑就業徵才黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

案881確診！病毒恐在社區傳播　台大建議「桃園患者篩檢」

直播主上餐廳被酸「沒穿內褲」

藍心湄「高鐵上吃便當」被提醒防疫！高EQ讓網友服了

愛莉莎莎唐吉訶德排隊等1小時！

即／寒舍創辦人長子蔡伯府驟逝　享年48歲

華晨宇爆逼張碧晨墮胎　3年前爆料被挖！

百萬YouTuber影片點閱「不到10萬」！網指1關鍵回不去

快訊／張碧晨坦承生下女兒　孩子爸華晨宇

「手機被強迫登出」臉書當機？　網驚：以為被盜

小六男性侵2學弟！手機一開全是「A片紀錄」

周志浩開會離席！陳時中：緊急狀況

華晨宇被傳劈腿「張碧晨疑重疊鄧紫棋」　工作室回應

女把錦鯉煮來吃　「丟掉很浪費」

毛孩挖到可愛金塊　主人一看嚇壞

蔡伯府上演《情定大飯店》！婚後被戴綠帽翻臉

更多

最夯影音

更多
華晨宇認了當爸！與張碧晨生下一女　她隱瞞生產「剝奪了花花身為父親的權利」

華晨宇認了當爸！與張碧晨生下一女　她隱瞞生產「剝奪了花花身為父親的權利」
美國男打哈欠「下巴掉下來」！ 嘴巴無法閉合半夜衝急診求救

美國男打哈欠「下巴掉下來」！ 嘴巴無法閉合半夜衝急診求救

25歲員警執勤...剛出派出所50m　慘遭左轉小黃撞倒「右大腿骨折」

25歲員警執勤...剛出派出所50m　慘遭左轉小黃撞倒「右大腿骨折」

三寶男突左切...他嚇翻狂按喇叭 下秒雙方爆口角：會不會騎車啊

三寶男突左切...他嚇翻狂按喇叭 下秒雙方爆口角：會不會騎車啊

趙小僑網購吐「高個子困擾」　買短版上衣「胸部都快遮不住了」

趙小僑網購吐「高個子困擾」　買短版上衣「胸部都快遮不住了」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面