疫情升溫衝擊徵才！　北市觀光餐飲業「釋缺降2成」





▲將在27、28日參加北市就服處徵才活動的餐飲服務業家數，比以往掉2成。（圖／台北市勞動局提供）

記者袁茵／台北報導

北市勞動局就服處各就服站每周都會舉辦區域型小型徵才活動，其中均以觀光餐飲業為大宗，以往比例均達7成以上，然而就服處發現，近10天因疫情急遽升溫，將在27、28日參加的餐飲服務業家數掉2成，降為5成左右，顯見疫情對餐飲觀光市場造成衝擊。台北市勞動局長陳信瑜表示，已邀集13家企業釋出397個職缺，最高月薪達41K，歡迎有需要的民眾參與。

陳信瑜指出，寒假到來，但國內疫情卻有嚴峻的轉變，參加徵才的餐飲觀光業，減少釋出的職缺，不過就服處對此仍積極開發優質廠商，讓求職者於歲末轉職潮中，依然有更多的選擇。例如「貳樓餐飲」不畏發燒疫情，1月起便大舉徵才，翻倍釋出近百個職缺，其中儲備幹部及內場正職人員起薪在35K至41K間；而以「日式勝政豬排」聞名的「慕里諾國際(股)份有限公司」，釋出起薪40K的主廚、儲備店長及幹部。

此外，這次的兼職、計時人員職缺中，時薪最高可達190元，陳信瑜說，時薪調幅大，工作易入手，適合寒假短期打工、中高齡求職者及二度就業民眾；除餐飲服務人員外，還有國小課輔老師、主管祕書、司機、美容師、電訪員、照服員等職缺，行業別相當多元。

此次徵才活動於27日在北投就服站舉辦，28日在艋舺、西門、信義、景美就服站及南港東明青銀站舉辦。陳信瑜提醒，就業媒合服務完全免費，不過由於秋冬疫情加溫，參加各就服站現場徵才活動求職民眾，當天需配合各就服站進行量體溫及酒精手部消毒作業外，並全程配戴口罩。

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