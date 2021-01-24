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陸網友爆吉林通化物價瘋漲、斷糧　副市長道歉：物資配送不到位

▲大學生爆料吉林通化物價瘋漲、隔離面臨斷糧危機。（圖／翻攝大陸網站）

▲大學生爆料吉林通化物價瘋漲、隔離面臨斷糧危機。（圖／翻攝大陸網站）

記者魏有德／綜合報導

大陸吉林通化疫情嚴重，不少社區採封閉性管理。有大學生在網路上爆料，通化物資嚴重不足，有人家中已快斷糧，「其他城市新增一個兩個就能在熱搜上掛幾天，這個生我養我的小城彷彿被遺忘了。」對此，通化副市長蔣海燕緊急出面滅火，「目前市民生活物資配送不及時不到位，給大家生活帶來很大不便，代表市委市政府表達歉意。」

▲通化疫情嚴重，不少人幾近斷糧，人手不足的問題導致民眾得靠自己先撐住。（圖／翻攝大陸網站）

▲通化疫情嚴重，不少人幾近斷糧，人手不足的問題導致民眾得靠自己先撐住。（圖／翻攝大陸網站）

據了解，一篇名為《吉林通化疫情現狀》的文章在陸網瘋傳，是一位通化的大學生所寫，目的是為了讓外界多了當地隔離情況及人手不足的困境。文章指出，當地物價瘋漲，「前幾天一斤牛肉50塊錢（人民幣，下同），今天一顆白菜50塊錢，甚至售貨員當著購物者的面更改價格牌，這就是所謂的『物資充足、物價穩定』。」

這名大學生還秀出滿桌子的購物清單，全都是居家隔離者的物資需求，他表示，一開始要封閉社區的時候，通知並不到位，導致很多居民根本不知道這次管控的力度，「我在封閉開始前花了一千多元買了各種足以支持我渡過封閉時期的必需品，但是老人等其他的信息相對閉塞的人呢？總不能指望社區給每家每戶都送菜上門吧。」

這名大學生提到，因為人手不足，社區的工作人員和醫護人員一直在超負荷工作，已經有幾個醫護人員在我面前倒下了，也有因為睡眠不足昏倒的工作人員，「很多一線的醫護人員甚至都沒有接種疫苗，只有醫護人員有防護服穿。」

▲吉林通化副市長蔣海燕出面道歉。（圖／翻攝中國青年網）

▲吉林通化副市長蔣海燕出面道歉。（圖／翻攝中國青年網）

文章在陸網瘋傳後，不少網友跳出來力挺爆料的大學生，希望外界能重視問題，「通化現在真的很難，一線人員都快堅持不住了！」、「為什麼經過一整年還沒有反思和進步」、「看著心疼，都要被餓死了」。

▲吉林長春送往通化的防疫物資23日傍晚抵達。（圖／翻攝光明日報）

▲吉林長春送往通化的防疫物資23日傍晚抵達。（圖／翻攝光明日報微博）

對此，通化副市長蔣海燕緊急出面滅火道歉，吉林通化市青年志願者協會等組織，也成立保民生志願服務隊，免費提供生活必需品代購配送服務。此外，由長春市出發，載滿防護衣、隔離衣、10萬個口罩等防疫物資的4輛卡車也在23日傍晚運抵通化。

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