案889出院9天發病「感染源不明」　陳時中憂心：這個案要提高警覺

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布新增2例本土COVID-19病例，1人為部立桃園醫院出院病患（案889），另1人為該案889之同住家人（案890）。指揮官陳時中表示，今天新增的案889「一定要提高警覺」。

案889為本國籍60多歲男性，今年1月8日至11日期間因其他疾病住院， 住院期間由案890陪病，1月11日出院；案889於1月16日至18日期間有出疹，就醫後症狀改善，20日起出現發冷、疲倦等症狀，23日因其他疾病就醫，因量測體溫發燒即隔離採檢，於今日確診。

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▲24日新增的2名本土個案為曾在12A住院患者和他出院後的同住家人染疫。（圖／指揮中心提供）

另案890為本國籍60多歲女性，為案889同住家人，曾於1月20日出現喉嚨痛，22日出現發燒，為案889密切接觸者，經衛生單位安排採檢，於今日確診；2名個案相關接觸者疫調中。

而在兩人感染源和足跡方面，陳時中坦言，發病到現在時間還太短，感染源還要釐清，足跡目前了解到有和朋友一起打乒乓球居多，已經進一步匡列，也有在外面吃飯，還要確認時間點才能跟大家報告。

針對案889和890確診，衛生單位已針對案889住院病房及相關區域進行環境清消，並調整高風險範圍，針對自1月6日起曾入住相關區域病房病患，均由自主健康管理改列居家隔離（含陪病者），並安排採檢。

根據指揮中心統計，截至目前國內累計144,679例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含142,073例排除），其中889例確診，分別為779例境外移入，71例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中7人死亡、787人解除隔離、95人住院隔離中。

