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後小英時代台灣誰領導？呂秀蓮：柯文哲敲響第一個鐘聲

▲前副總統呂秀蓮、柯文哲出席民眾黨國家治理學院國政班結業式。（圖／記者林敬旻攝）

▲前副總統呂秀蓮、柯文哲出席民眾黨國家治理學院國政班結業式。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨國家治理學院國政班23日舉行第1屆第10期結業式，邀請前副總統呂秀蓮以「台灣前途走向」為題發表演講。呂秀蓮演講前先捧了一下柯文哲，表示一個總統有登山也有下山的時候，蔡總統任期一天一天減少，後小英時代台灣由誰領導？柯日前表態有意參選總統，「柯主席敲響第一個鐘聲」。

呂秀蓮在正式開始演講前先笑說，這是她第一次不是跟民進黨朋友在一起，台北市副市長蔡炳坤、林富男中央委員等都是舊識。她說，一直覺得要有新的政黨倫理，2年前精神脫黨，重拾自由、政治良心，因為不忍心看到自己扶植的黨，重蹈她反對的事情，「我精神脫黨，每個人對自己忠實比對任何事情忠實都重要，如果你心裡害怕別人知道，你就對不起自己」。

為避免演講超時，呂秀蓮趕忙拉回主題。談到近來最重大議題，美國政權交接，呂秀蓮說，這幾天大家都用不同角度想認識拜登，「大家記得，不久前11月投票過程，拜登只是陪襯，所有選舉都是以川普做主角，喜歡川普跟討厭川普的在投票」。

呂秀蓮指出，蔡總統當初也是趁著對馬前總統的不滿意而當選，去年2020年1月投票，當時民進黨很有壓力，後來因為大家對韓國瑜剛選上高雄市長就要更上層樓有所不滿，結果就倒過來了。

▲民眾黨主席柯文哲、前副總統呂秀蓮出席國家治理學院國政班結業式。（圖／記者林敬旻攝）

呂秀蓮說，大家一直習慣，美國民主黨跟共和黨的兩黨政治，但這幾年觀察，一個健全的民主國家不應該是兩黨政黨，兩黨如果只有兩個候選人，「就是一支筆的兩端，躺著也會當選，所以最近才會兩個爛蘋果選一個不爛的」。

「以現在的法律，政黨不能推出最好候選人，不是剝奪選民的權益嗎？」呂秀蓮認為，如果有第三個黨跟前面兩個黨有相當的制衡能力，有三個政黨公平競爭的時候，不會有偷懶機會，不會讓你比爛，老百姓也有機會選出最好的國家領導人。

呂秀蓮也說，駐美大使蕭美琴拿到觀禮機會引發藍綠口水，「我們常常是小提在大作，大題就忽略掉」。她個人觀察，拜登新總統上任，一天簽了10個行政命令，都是跟川普作對，上任第一天就去川普化，「可以說他勤政愛民，一上任就簽10個案，也可以說他是很快要去川普化」。

呂秀蓮指出，拜登政府任命的國防部長、國務卿等，都說對台灣很好的話，聽得酥麻麻，競選期間民主黨更主動廢掉黨綱中的「一個中國」；但她提醒，美國承認「PRC」，但美國沒有承認台灣是PRC唯一代表，也沒有承認台灣是主權國家，「這一點綠營一向隱晦」。但如果川普當選、蓬佩奧當國務卿，是有可能把障礙一層一層撥開。

最後呂秀蓮說，柯文哲主席日前宣布2024若民調維持20%以上就會參選總統，「我們給他一個鼓掌」；她說，柯的表態，應該給有政治意識的國人同胞一個提醒，一個總統有登山也有下山的時候，蔡總統任期會1天1天減少，「後小英時代台灣由誰領導？柯主席敲響第一個鐘聲」。

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