讚柯文哲學醫、超聰明　呂秀蓮：防疫若由他領導應該很輕鬆

▲前副總統呂秀蓮稱讚柯文哲超聰明，若疫情由他領導應該很輕鬆。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲日前表態參選2024，前提是民調要超過20％，強調參選是要實踐政治理念。前副總統呂秀蓮23日受邀出席民眾黨國政班結業式，先稱讚柯文哲表態參選是敲響第一個鐘聲；會後受訪時，呂秀蓮更補充，防疫若由柯來領導應很輕鬆，而2024年自己若還活者，應該有機會與柯合作。

呂秀蓮23日在演講前先捧了一下柯文哲，表示一個總統有登山也有下山的時候，蔡總統任期一天一天減少，後小英時代台灣由誰領導？柯日前表態有意參選總統，「柯主席敲響第一個鐘聲」。

會後被問到對柯文哲是否有期待、2024會支持他？呂秀蓮說，現在說要支持誰有點太早，但是柯文哲選總統的話不是她講的，非常負責任告訴大家要慎選下一屆國家領導人。呂說，今天是巧合來這裡，她還很高興，把我長期對台灣前途的思考，藉這個機會來分享。

至於2024兩人是否會互動合作？呂秀蓮表示，「只要活著應該會」，她表示，非常期待下任總統，大家要認真來篩選，然後現在不要說要投給誰。

呂秀蓮也說，柯文哲學醫出身，「疫情在他領導之下，應該很輕鬆」，雖然他做台北市長，但歷練很多、是超級聰明的人，「準備要更上層樓的話，我相信還有時間好好來做準備，今天會前往來就表示，他心胸開闊」。

▲前副總統呂秀蓮。（圖／記者林敬旻攝）